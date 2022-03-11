https://ria.ru/20220311/altay-1777601444.html

На Алтае планируют отремонтировать дорогу к популярному у туристов озеру

На Алтае планируют отремонтировать дорогу к популярному у туристов озеру - РИА Новости, 11.03.2022

На Алтае планируют отремонтировать дорогу к популярному у туристов озеру

Дорогу к популярному у туристов незамерзающему озеру Светлому, на котором зимуют лебеди, починят в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:56

2022-03-11T10:56

2022-03-11T10:56

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БАРНАУЛ, 11 мар — РИА Новости. Дорогу к популярному у туристов незамерзающему озеру Светлому, на котором зимуют лебеди, починят в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства."Более девяти километров трассы Советское - Урожайное - Шульгин Лог отремонтируют в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты проведут работы на участке между селом Советским и поселком Семилетка", — говорится в релизе.Там уложат новый асфальт, укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки."Дорога пользуется спросом у туристов. Она ведет к незамерзающему озеру Светлому, куда на зимовку прилетают лебеди", — уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200513/1571164669.html

алтайский край

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, алтайский край, новости - туризм, достопримечательности