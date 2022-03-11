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Туризм
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На Алтае планируют отремонтировать дорогу к популярному у туристов озеру
На Алтае планируют отремонтировать дорогу к популярному у туристов озеру - РИА Новости, 11.03.2022
На Алтае планируют отремонтировать дорогу к популярному у туристов озеру
Дорогу к популярному у туристов незамерзающему озеру Светлому, на котором зимуют лебеди, починят в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:56
2022-03-11T10:56
туризм
туризм
алтайский край
новости - туризм
достопримечательности
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БАРНАУЛ, 11 мар — РИА Новости. Дорогу к популярному у туристов незамерзающему озеру Светлому, на котором зимуют лебеди, починят в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства."Более девяти километров трассы Советское - Урожайное - Шульгин Лог отремонтируют в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты проведут работы на участке между селом Советским и поселком Семилетка", — говорится в релизе.Там уложат новый асфальт, укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки."Дорога пользуется спросом у туристов. Она ведет к незамерзающему озеру Светлому, куда на зимовку прилетают лебеди", — уточняется в сообщении.
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туризм, алтайский край, новости - туризм, достопримечательности
10:56 11.03.2022
 
На Алтае планируют отремонтировать дорогу к популярному у туристов озеру

На Алтае починят дорогу к живописному незамерзающему озеру с зимующими лебедями

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛебедь-кликун зимует на Лебедином озере в заповеднике "Лебединый" в Алтайском крае
Лебедь-кликун зимует на Лебедином озере в заповеднике Лебединый в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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БАРНАУЛ, 11 мар — РИА Новости. Дорогу к популярному у туристов незамерзающему озеру Светлому, на котором зимуют лебеди, починят в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Более девяти километров трассы Советское - Урожайное - Шульгин Лог отремонтируют в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты проведут работы на участке между селом Советским и поселком Семилетка", — говорится в релизе.
Там уложат новый асфальт, укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки.
"Дорога пользуется спросом у туристов. Она ведет к незамерзающему озеру Светлому, куда на зимовку прилетают лебеди", — уточняется в сообщении.
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