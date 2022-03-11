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Архангельская область
Архангельская область
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Архангельский губернатор отказался от Facebook из-за их позиции по Украине
Архангельский губернатор отказался от Facebook из-за их позиции по Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Архангельский губернатор отказался от Facebook из-за их позиции по Украине
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил в Instagram о том, что приостанавливает использование площадок американской компании Meta из-за ее... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:20
2022-03-11T16:20
архангельская область
александр цыбульский
instagram
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил в Instagram о том, что приостанавливает использование площадок американской компании Meta из-за ее разрешения использовать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении российских военных.Цыбульский считает, что компания Meta(Facebook, Instagram) "перешла все допустимые границы, обозначив свою откровенно экстремистскую позицию в отношении России". Ранее появилась информация о том, что компания разрешила размещать призывы к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях."Это беспредел! Из уважения к нашим ребятам, которые сейчас защищают Донбасс от нацистов, защищают Россию от вторжения агрессоров со стороны запада, я приостанавливаю использование этих площадок. Возвращение возможно только в случае, если Meta официально изменит свою позицию", - заявил Цыбульский.Он добавил, что продолжит общение с подписчиками на других аккаунтах в Telegram и ВКонтакте.Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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александр цыбульский, instagram
16:20 11.03.2022
 

Архангельский губернатор отказался от Facebook из-за их позиции по Украине

© РИА Новости / Евгений БиятовГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил в Instagram о том, что приостанавливает использование площадок американской компании Meta из-за ее разрешения использовать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении российских военных.
Цыбульский считает, что компания Meta(Facebook, Instagram) "перешла все допустимые границы, обозначив свою откровенно экстремистскую позицию в отношении России". Ранее появилась информация о том, что компания разрешила размещать призывы к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях.
Прощай, Meta? Генпрокуратура вступилась за русских в Соцсетях - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 15:33Прямой эфир
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"Это беспредел! Из уважения к нашим ребятам, которые сейчас защищают Донбасс от нацистов, защищают Россию от вторжения агрессоров со стороны запада, я приостанавливаю использование этих площадок. Возвращение возможно только в случае, если Meta официально изменит свою позицию", - заявил Цыбульский.
Он добавил, что продолжит общение с подписчиками на других аккаунтах в Telegram и ВКонтакте.
Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийInstagram
 
 
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