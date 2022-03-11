https://ria.ru/20220311/aleksandr-1777693158.html

Архангельский губернатор отказался от Facebook из-за их позиции по Украине

Архангельский губернатор отказался от Facebook из-за их позиции по Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Архангельский губернатор отказался от Facebook из-за их позиции по Украине

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил в Instagram о том, что приостанавливает использование площадок американской компании Meta из-за ее... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:20

2022-03-11T16:20

2022-03-11T16:20

архангельская область

александр цыбульский

instagram

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил в Instagram о том, что приостанавливает использование площадок американской компании Meta из-за ее разрешения использовать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении российских военных.Цыбульский считает, что компания Meta(Facebook, Instagram) "перешла все допустимые границы, обозначив свою откровенно экстремистскую позицию в отношении России". Ранее появилась информация о том, что компания разрешила размещать призывы к насилию в отношении российских военных в своих соцсетях."Это беспредел! Из уважения к нашим ребятам, которые сейчас защищают Донбасс от нацистов, защищают Россию от вторжения агрессоров со стороны запада, я приостанавливаю использование этих площадок. Возвращение возможно только в случае, если Meta официально изменит свою позицию", - заявил Цыбульский.Он добавил, что продолжит общение с подписчиками на других аккаунтах в Telegram и ВКонтакте.Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/1777684344.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр цыбульский, instagram