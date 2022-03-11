https://ria.ru/20220311/agrarii-1777627453.html

Глава Адыгеи пообещал аграриям сохранить господдержку в условиях санкций

Глава Адыгеи пообещал аграриям сохранить господдержку в условиях санкций - РИА Новости, 11.03.2022

Глава Адыгеи пообещал аграриям сохранить господдержку в условиях санкций

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал аграриям сохранить господдержку в условиях санкций, обратив их внимание на появление ниш на рынке, которые те могут занять, РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:02

2022-03-11T12:02

2022-03-11T12:02

республика адыгея

экономика

владимир путин

россия

украина

донбасс

республика адыгея

мурат кумпилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152816/97/1528169733_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_644cc3c5909d3eda872aa8ee08249775.jpg

КРАСНОДАР, 11 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал аграриям сохранить господдержку в условиях санкций, обратив их внимание на появление ниш на рынке, которые те могут занять, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов встретился с сельхозтоваропроизводителями республики и обсудил с ними вопросы продовольственной безопасности и развития АПК в условиях санкционного давления на Россию."Мы крайне заинтересованы в том, чтобы предприятия отрасли стабильно работали и обеспечивали жителей республики качественной и доступной сельхозпродукцией… Продолжим помогать с получением льготных кредитов, выдавать субсидии и гранты для начинающих фермеров и тех, кто хочет расширить свое дело, будем и дальше стимулировать развитие кооперации… Появляются свободные рыночные ниши, которые наш бизнес может заполнить. Задача властей – помочь в этом", – приводит сказанные в ходе встречи с аграриями слова Кумпилова пресс-служба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.

https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html

https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html

россия

украина

донбасс

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, украина, донбасс, республика адыгея, мурат кумпилов