Глава Адыгеи пообещал аграриям сохранить господдержку в условиях санкций
Глава Адыгеи Кумпилов пообещал аграриям сохранить господдержку в условиях санкций
Мурат Кумпилов
КРАСНОДАР, 11 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал аграриям сохранить господдержку в условиях санкций, обратив их внимание на появление ниш на рынке, которые те могут занять, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов встретился с сельхозтоваропроизводителями республики и обсудил с ними вопросы продовольственной безопасности и развития АПК в условиях санкционного давления на Россию.
"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы предприятия отрасли стабильно работали и обеспечивали жителей республики качественной и доступной сельхозпродукцией… Продолжим помогать с получением льготных кредитов, выдавать субсидии и гранты для начинающих фермеров и тех, кто хочет расширить свое дело, будем и дальше стимулировать развитие кооперации… Появляются свободные рыночные ниши, которые наш бизнес может заполнить. Задача властей – помочь в этом", – приводит сказанные в ходе встречи с аграриями слова Кумпилова пресс-служба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.