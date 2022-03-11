https://ria.ru/20220311/agrarii-1777594501.html

Правительство выделило 25 миллиардов рублей на льготные кредиты аграриям

Правительство выделило 25 миллиардов рублей на льготные кредиты аграриям - РИА Новости, 11.03.2022

Правительство выделило 25 миллиардов рублей на льготные кредиты аграриям

Правительство РФ направит ещё 25 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:07

2022-03-11T09:07

2022-03-11T09:07

экономика

центральный банк рф (цб рф)

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство РФ направит ещё 25 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин."На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 25 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что это поможет субсидировать новые краткосрочные займы на общую сумму не менее 158 миллиардов рублей.Уточняется, что средства будут направлены из резервного фонда правительства и пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют льготные займы предприятиям агропромышленного комплекса. Дополнительное финансирование необходимо в связи с повышением ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20%, добавляет кабмин.Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. в рамках которой сельхозпроизводители могут взять кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья, уточняется в сообщении кабмина. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.Ранее Мишустин заявил, что кабмин расширит поддержку аграриев по льготным кредитам, будет выделено 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты. Также, сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в этом году, предусмотрена возможность продления срока кредита ещё на один год, благодаря чему сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.

https://ria.ru/20220303/stavki-1776352365.html

https://ria.ru/20211224/pochta-1765346647.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, центральный банк рф (цб рф), правительство рф, михаил мишустин