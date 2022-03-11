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Правительство выделило 25 миллиардов рублей на льготные кредиты аграриям
Правительство выделило 25 миллиардов рублей на льготные кредиты аграриям - РИА Новости, 11.03.2022
Правительство выделило 25 миллиардов рублей на льготные кредиты аграриям
Правительство РФ направит ещё 25 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:07
2022-03-11T09:07
экономика
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство РФ направит ещё 25 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин."На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 25 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что это поможет субсидировать новые краткосрочные займы на общую сумму не менее 158 миллиардов рублей.Уточняется, что средства будут направлены из резервного фонда правительства и пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют льготные займы предприятиям агропромышленного комплекса. Дополнительное финансирование необходимо в связи с повышением ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20%, добавляет кабмин.Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. в рамках которой сельхозпроизводители могут взять кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья, уточняется в сообщении кабмина. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.Ранее Мишустин заявил, что кабмин расширит поддержку аграриев по льготным кредитам, будет выделено 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты. Также, сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в этом году, предусмотрена возможность продления срока кредита ещё на один год, благодаря чему сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.
https://ria.ru/20220303/stavki-1776352365.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), правительство рф, михаил мишустин
09:07 11.03.2022
 
Правительство выделило 25 миллиардов рублей на льготные кредиты аграриям

Правительство выделило 25 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство РФ направит ещё 25 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин.
"На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 25 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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ЦБ посоветовал "отвязать" ставки по льготным кредитам для МСП от ключевой
Отмечается, что это поможет субсидировать новые краткосрочные займы на общую сумму не менее 158 миллиардов рублей.
Уточняется, что средства будут направлены из резервного фонда правительства и пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют льготные займы предприятиям агропромышленного комплекса. Дополнительное финансирование необходимо в связи с повышением ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20%, добавляет кабмин.
Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. в рамках которой сельхозпроизводители могут взять кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья, уточняется в сообщении кабмина. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.
Ранее Мишустин заявил, что кабмин расширит поддержку аграриев по льготным кредитам, будет выделено 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты. Также, сельхозпроизводители получили отсрочку на полгода для платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в этом году, предусмотрена возможность продления срока кредита ещё на один год, благодаря чему сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФМихаил Мишустин
 
 
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