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Мир может столкнуться с крупнейшим кризисом со времен войны, заявил Кисида
Мир может столкнуться с крупнейшим кризисом со времен войны, заявил Кисида - РИА Новости, 10.03.2022
Мир может столкнуться с крупнейшим кризисом со времен войны, заявил Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе заседания высокопоставленных членов правящей коалиции заявил, что страна и весь мир могут столкнуться с самым крупным РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:36
2022-03-10T15:36
в мире
япония
фумио кисида
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе заседания высокопоставленных членов правящей коалиции заявил, что страна и весь мир могут столкнуться с самым крупным после Второй мировой войны кризисом."В зависимости от развития ситуации (вокруг Украины – ред.), наша страна и весь мир могут столкнуться с крупнейшим после войны кризисом", - цитирует агентство слова премьера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/yaponiya-1777215339.html
япония
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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в мире, япония, фумио кисида, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
15:36 10.03.2022
 
Мир может столкнуться с крупнейшим кризисом со времен войны, заявил Кисида

Премьер Японии: мир может столкнуться с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида
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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе заседания высокопоставленных членов правящей коалиции заявил, что страна и весь мир могут столкнуться с самым крупным после Второй мировой войны кризисом.
"В зависимости от развития ситуации (вокруг Украины – ред.), наша страна и весь мир могут столкнуться с крупнейшим после войны кризисом", - цитирует агентство слова премьера.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 07:17
Япония направила бронежилеты и другое снаряжение на Украину через Польшу
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреЯпонияФумио КисидаРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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