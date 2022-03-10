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В Подмосковье около 50 тысяч семей могут получить допвыплаты на детей

В Подмосковье около 50 тысяч семей могут получить допвыплаты на детей - РИА Новости, 10.03.2022

В Подмосковье около 50 тысяч семей могут получить допвыплаты на детей

В Московской области около 50 тысяч семей с детьми от 8 до 16 лет могут претендовать на новые выплаты, говорится на сайте регионального правительства. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:03

2022-03-10T12:03

2022-03-10T12:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

социальные выплаты

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Московской области около 50 тысяч семей с детьми от 8 до 16 лет могут претендовать на новые выплаты, говорится на сайте регионального правительства.Ранее президент РФ Владимир Путин предложил установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. На них выделят 455 миллиардов рублей."Мы прогнозируем около 50 тыс. семей, которые смогут воспользоваться этой выплатой. Мы ждем федеральную нормативку, как только все федеральные постановления будут вынесены – мы начнем необходимую работу", - приводятся слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой в публикации.

https://ria.ru/20220305/keshbek-1776828322.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), социальные выплаты