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Новости Подмосковья
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В Подмосковье около 50 тысяч семей могут получить допвыплаты на детей
В Подмосковье около 50 тысяч семей могут получить допвыплаты на детей - РИА Новости, 10.03.2022
В Подмосковье около 50 тысяч семей могут получить допвыплаты на детей
В Московской области около 50 тысяч семей с детьми от 8 до 16 лет могут претендовать на новые выплаты, говорится на сайте регионального правительства. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:03
2022-03-10T12:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
социальные выплаты
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Московской области около 50 тысяч семей с детьми от 8 до 16 лет могут претендовать на новые выплаты, говорится на сайте регионального правительства.Ранее президент РФ Владимир Путин предложил установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. На них выделят 455 миллиардов рублей."Мы прогнозируем около 50 тыс. семей, которые смогут воспользоваться этой выплатой. Мы ждем федеральную нормативку, как только все федеральные постановления будут вынесены – мы начнем необходимую работу", - приводятся слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой в публикации.
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московская область (подмосковье), социальные выплаты
12:03 10.03.2022 (обновлено: 12:04 10.03.2022)
 

В Подмосковье около 50 тысяч семей могут получить допвыплаты на детей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Московской области около 50 тысяч семей с детьми от 8 до 16 лет могут претендовать на новые выплаты, говорится на сайте регионального правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. На них выделят 455 миллиардов рублей.
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"Мы прогнозируем около 50 тыс. семей, которые смогут воспользоваться этой выплатой. Мы ждем федеральную нормативку, как только все федеральные постановления будут вынесены – мы начнем необходимую работу", - приводятся слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой в публикации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)социальные выплаты
 
 
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