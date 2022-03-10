https://ria.ru/20220310/vasilevka-1777402826.html

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Васильевке в ДНР

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Васильевке в ДНР - РИА Новости, 10.03.2022

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Васильевке в ДНР

Украинские войска выпустили 40 ракет из системы "Град" по населенному пункту Васильевка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:58

2022-03-10T08:58

2022-03-10T09:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

петровский район

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 40 ракет из системы "Град" по населенному пункту Васильевка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, по данным, которые распространило представительство в Telegram-канале во вторник, по населенному пункту Озеряновка были выпущены 20 мин калибром 120 миллиметров, еще восемь снарядов калибром 122 мм попало по Петровскому району Донецка. Обстрелы проходили с 8.20 по 8.40.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

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петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, петровский район, вооруженные силы рф