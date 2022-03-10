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Индекс цен производителей в Китае вырос в феврале на 8,8%
Индекс цен производителей в Китае вырос в феврале на 8,8% - РИА Новости, 10.03.2022
Индекс цен производителей в Китае вырос в феврале на 8,8%
Индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в феврале 2022 года в Китае вырос на 8,8% в годовом... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:22
2022-03-10T13:22
2022-03-10T13:22
россия-китай: главное
цены на нефть
китай
экономика
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МОСКВА, 10 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в феврале 2022 года в Китае вырос на 8,8% в годовом исчислении, свидетельствуют данные, опубликованные 9 марта Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.Напомним, что темпы роста данного показателя в январе 2022 года составили 9,1%.В месячном исчислении PPI Китая в феврале вырос на 0,5% по сравнению со снижением на 0,2% в январе текущего года.Рост цен на сырую нефть и цветные металлы привел к увеличению индекса цен производителей в феврале с.г., сообщила старший статистик ГСУ Дун Лицзюань.Индекс цен на добычу нефти вырос на 13,5% в месячном исчислении, при этом показатель цен на обработку цветных металлов оказался на 2% выше, чем в предыдущим месяцем.Эффект динамики цен, перенесенный с прошлого года, способствовал росту индекса цен производителей на 8,4 п. п., сказала Дун Лицзюань.В соответствии с официальными данными в 2021 году индекс цен производителей Китая вырос на 8,1% в годовом исчислении.Согласно данным ГСУ, индекс потребительских цен (CPI) - основной показатель инфляции - в феврале этого года вырос на 0,9% в годовом выражении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, китай, экономика
МОСКВА, 10 мар - Проект "Россия-Китай: Главное".
Индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, в феврале 2022 года в Китае вырос на 8,8% в годовом исчислении, свидетельствуют данные, опубликованные 9 марта Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.
Напомним, что темпы роста данного показателя в январе 2022 года составили 9,1%.
В месячном исчислении PPI Китая
в феврале вырос на 0,5% по сравнению со снижением на 0,2% в январе текущего года.
Рост цен на сырую нефть и цветные металлы привел к увеличению индекса цен производителей в феврале с.г., сообщила старший статистик ГСУ Дун Лицзюань.
Индекс цен на добычу нефти вырос на 13,5% в месячном исчислении, при этом показатель цен на обработку цветных металлов оказался на 2% выше, чем в предыдущим месяцем.
Эффект динамики цен, перенесенный с прошлого года, способствовал росту индекса цен производителей на 8,4 п. п., сказала Дун Лицзюань.
В соответствии с официальными данными в 2021 году индекс цен производителей Китая вырос на 8,1% в годовом исчислении.
Согласно данным ГСУ, индекс потребительских цен (CPI) - основной показатель инфляции - в феврале этого года вырос на 0,9% в годовом выражении.