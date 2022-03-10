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ФАС проверит повышение цен продавцом бытовой техники "Технопарк-Центр"
ФАС проверит повышение цен продавцом бытовой техники "Технопарк-Центр" - РИА Новости, 10.03.2022
ФАС проверит повышение цен продавцом бытовой техники "Технопарк-Центр"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку продавца бытовой техники и электроники "Технопарк-Центра" по поводу обоснованности повышения цен с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:34
2022-03-10T10:34
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку продавца бытовой техники и электроники "Технопарк-Центра" по поводу обоснованности повышения цен с февраля 2022 года, сообщается на сайте ведомства."В рамках рассмотрения обращений ФАС России запросила у ООО "Технопарк-Центр" письменные пояснения о причинах и условиях, способствовавших росту цен на бытовую технику и электронику с февраля 2022 года", - говорится в сообщении службы.Ведомство также предупреждает о необходимости соблюдать требования антимонопольного законодательства и не допускать необоснованного повышения цен в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары.Ранее ФАС уже инициировала проверку компании DNS после заявления ее директора о росте цен на товары до 30% из-за ажиотажного спроса.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
10:34 10.03.2022
 
ФАС проверит повышение цен продавцом бытовой техники "Технопарк-Центр"

ФАС проверит обоснованность повышения цен продавцом бытовой техники "Технопарк-Центр"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку продавца бытовой техники и электроники "Технопарк-Центра" по поводу обоснованности повышения цен с февраля 2022 года, сообщается на сайте ведомства.
"В рамках рассмотрения обращений ФАС России запросила у ООО "Технопарк-Центр" письменные пояснения о причинах и условиях, способствовавших росту цен на бытовую технику и электронику с февраля 2022 года", - говорится в сообщении службы.
Покупатель в супермаркете Яблоко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:16В России
Россиянам объяснили, куда жаловаться на повышение цен
Ведомство также предупреждает о необходимости соблюдать требования антимонопольного законодательства и не допускать необоснованного повышения цен в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары.
Ранее ФАС уже инициировала проверку компании DNS после заявления ее директора о росте цен на товары до 30% из-за ажиотажного спроса.
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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