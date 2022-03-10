https://ria.ru/20220310/tseny-1777415392.html

ФАС проверит повышение цен продавцом бытовой техники "Технопарк-Центр"

ФАС проверит повышение цен продавцом бытовой техники "Технопарк-Центр" - РИА Новости, 10.03.2022

ФАС проверит повышение цен продавцом бытовой техники "Технопарк-Центр"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку продавца бытовой техники и электроники "Технопарк-Центра" по поводу обоснованности повышения цен с... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:34

2022-03-10T10:34

2022-03-10T10:34

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку продавца бытовой техники и электроники "Технопарк-Центра" по поводу обоснованности повышения цен с февраля 2022 года, сообщается на сайте ведомства."В рамках рассмотрения обращений ФАС России запросила у ООО "Технопарк-Центр" письменные пояснения о причинах и условиях, способствовавших росту цен на бытовую технику и электронику с февраля 2022 года", - говорится в сообщении службы.Ведомство также предупреждает о необходимости соблюдать требования антимонопольного законодательства и не допускать необоснованного повышения цен в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары.Ранее ФАС уже инициировала проверку компании DNS после заявления ее директора о росте цен на товары до 30% из-за ажиотажного спроса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/tseny-1776201707.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)