https://ria.ru/20220310/stroitelstvo-1777488804.html

Стройотрасль Мордовии будет ориентироваться на российских поставщиков

Стройотрасль Мордовии будет ориентироваться на российских поставщиков - РИА Новости, 10.03.2022

Стройотрасль Мордовии будет ориентироваться на российских поставщиков

Строительная отрасль должна переориентироваться на отечественных поставщиков, заявил глава Мордовии Артем Здунов. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:41

2022-03-10T15:41

2022-03-10T15:41

республика мордовия

экономика

фонд развития промышленности

республика мордовия

артем здунов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151833/35/1518333555_0:132:4715:2784_1920x0_80_0_0_5161c86604abb7120034f2a2c10b5704.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Строительная отрасль должна переориентироваться на отечественных поставщиков, заявил глава Мордовии Артем Здунов.Руководитель республики провел совещание, где обсудили ситуацию в строительной отрасли региона, уделив особое внимание вопросам ценообразования, замены импортного оборудования при производстве стройматериалов на отечественные аналоги, на обеспеченность строительными материалами объектов, в том числе возводимых в рамках реализации нацпроектов."Здунов призвал всех, кто реализует проекты в сфере строительства и ЖКХ, при закупке материалов и оборудования ориентироваться на отечественных поставщиков, тех, кто исполнит взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении пресс-службы главы Мордовии.В Мордовии насчитывается 51 производитель, включая субъекты малого и среднего предпринимательства, продукция которых может быть применима на строительных объектах. Среди них 34 производителя цемента, бетона, растворов и смесей, ЖБИ, кирпича, теплоизоляционных и кровельных материалов; 5 производителей кабельно-проводниковой продукции; 7 – светотехнической, 3 производителя металлоконструкций и 2 электрооборудования.Министр строительства и архитектуры Мордовии Алексей Гришакин рассказал о планах по привлечению местных производителей к реализации строительной программы и замене импортного оборудования на отечественные аналоги. Было отмечено, что отгрузка материалов для строительной сферы региона идет в штатном режиме."Рост цен на различные стройматериалы за первый квартал составил от 5 до 25%, по ряду позиций увеличение ещё более значительное. Цены мониторятся ежедневно. На официальном сайте Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве создан отдельный портал, где можно заявить о фактах значительного увеличения стоимости стройматериалов и оборудования", - отмечается в сообщении.Министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин сообщил, что на базе Фонда развития промышленности республики создан Центр развития кооперации и импортозамещения, который занимается поиском поставщиков материалов и оборудования для строительных объектов республики, в том числе в рамках реализации национальных проектов.Он также заявил, что Республиканский фонд микрофинансирования готов поддержать производителей оборотными средствами по льготной процентной ставке. Региональный минпром во втором квартале 2022 года планирует объявить конкурс на предоставление субсидии на компенсацию части затрат на приобретение нового оборудования."Глава Мордовии подчеркнул, что в приоритетном порядке субсидию должны получить те производители, которые помогут решить задачи, стоящие в этом году перед строительным комплексом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211224/turizm-1765424645.html

https://ria.ru/20211216/mordoviya-1764126661.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, фонд развития промышленности, республика мордовия, артем здунов