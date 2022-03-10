https://ria.ru/20220310/spasateli-1777524985.html

Спасатели Москвы напомнили горожанам об опасности провалиться под лед

Спасатели Москвы напомнили горожанам об опасности провалиться под лед - РИА Новости, 10.03.2022

Спасатели Москвы напомнили горожанам об опасности провалиться под лед

Московские спасатели напоминают горожанам о необходимости соблюдать меры предосторожности на водоёмах и не выходить на лед, вчера на северо-западе столицы... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:40

2022-03-10T17:40

2022-03-10T17:40

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские спасатели напоминают горожанам о необходимости соблюдать меры предосторожности на водоёмах и не выходить на лед, вчера на северо-западе столицы спасатели помогли подростку, который провалился в полынью и упал в ледяную воду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что юноша катался на велосипеде вдоль Москвы-реки, не справился с управлением и упал в ледяную воду. Прибывшие спасатели оказали ему первую помощь, после осмотра бригадой скорой помощи подростка госпитализировали с признаками переохлаждения.

https://ria.ru/20220302/led-1776293740.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, городское хозяйство москвы, москва