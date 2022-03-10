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Спасатели Москвы напомнили горожанам об опасности провалиться под лед
Спасатели Москвы напомнили горожанам об опасности провалиться под лед - РИА Новости, 10.03.2022
Спасатели Москвы напомнили горожанам об опасности провалиться под лед
Московские спасатели напоминают горожанам о необходимости соблюдать меры предосторожности на водоёмах и не выходить на лед, вчера на северо-западе столицы... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:40
2022-03-10T17:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские спасатели напоминают горожанам о необходимости соблюдать меры предосторожности на водоёмах и не выходить на лед, вчера на северо-западе столицы спасатели помогли подростку, который провалился в полынью и упал в ледяную воду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что юноша катался на велосипеде вдоль Москвы-реки, не справился с управлением и упал в ледяную воду. Прибывшие спасатели оказали ему первую помощь, после осмотра бригадой скорой помощи подростка госпитализировали с признаками переохлаждения.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва
17:40 10.03.2022
 

Спасатели Москвы напомнили горожанам об опасности провалиться под лед

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоказательные тактические учения по ликвидации чрезвычайной ситуации
Показательные тактические учения по ликвидации чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Показательные тактические учения по ликвидации чрезвычайной ситуации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские спасатели напоминают горожанам о необходимости соблюдать меры предосторожности на водоёмах и не выходить на лед, вчера на северо-западе столицы спасатели помогли подростку, который провалился в полынью и упал в ледяную воду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Столичные спасатели предупреждают: будьте осторожны рядом с водоемами. Вчера сотрудники поисково-спасательной станции "Серебряный бор" помогли подростку, который провалился в полынью в районе улицы Живописная, 50 на северо-западе столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что юноша катался на велосипеде вдоль Москвы-реки, не справился с управлением и упал в ледяную воду. Прибывшие спасатели оказали ему первую помощь, после осмотра бригадой скорой помощи подростка госпитализировали с признаками переохлаждения.
"Спасатели напоминают: на первый взгляд крепкий лед – обманчив. Если осенний лед под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, то весенний не издает звуков и быстро крошится, образуя полынью. Заметив происшествие на воде, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 112",- говорится в сообщении.
Река - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:23Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичей предупреждают об опасности выхода на лед
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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