Спасатели Москвы напомнили горожанам об опасности провалиться под лед
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоказательные тактические учения по ликвидации чрезвычайной ситуации
Показательные тактические учения по ликвидации чрезвычайной ситуации. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московские спасатели напоминают горожанам о необходимости соблюдать меры предосторожности на водоёмах и не выходить на лед, вчера на северо-западе столицы спасатели помогли подростку, который провалился в полынью и упал в ледяную воду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Столичные спасатели предупреждают: будьте осторожны рядом с водоемами. Вчера сотрудники поисково-спасательной станции "Серебряный бор" помогли подростку, который провалился в полынью в районе улицы Живописная, 50 на северо-западе столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что юноша катался на велосипеде вдоль Москвы-реки, не справился с управлением и упал в ледяную воду. Прибывшие спасатели оказали ему первую помощь, после осмотра бригадой скорой помощи подростка госпитализировали с признаками переохлаждения.
"Спасатели напоминают: на первый взгляд крепкий лед – обманчив. Если осенний лед под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, то весенний не издает звуков и быстро крошится, образуя полынью. Заметив происшествие на воде, незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 112",- говорится в сообщении.