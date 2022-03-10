Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220310/sneg-1777419420.html
Горнолыжный сезон на курортах Кавказа продлится минимум до конца марта
Горнолыжный сезон на курортах Кавказа продлится минимум до конца марта - РИА Новости, 10.03.2022
Горнолыжный сезон на курортах Кавказа продлится минимум до конца марта
Высота снега, благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах, сохранится на курортах Кавказа до конца марта, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:29
2022-03-10T11:29
туризм
архыз
красная поляна
новости - туризм
туризм
горнолыжный спорт
сноуборд
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765178116_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0449f53de505ca33beccaf575849b364.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Высота снега, благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах, сохранится на курортах Кавказа до конца марта, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На Обуховском перевале его высота — 130 сантиметров, в Архызе — 20 , в Терсколе — 72 сантиметра", — уточнил Вильфанд. На Красной Поляне, по его словам, снежный покров достиг 18 сантиметров, что редкость для этого курорта."Надо иметь в виду, что это данные со станций, которые расположены в низких местах, то есть на склонах очень много снега. До конца марта горнолыжники могут получать удовольствие от катания", — сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20220309/turizm-1777258324.html
архыз
красная поляна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765178116_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3910b1caef9c597ad35eb0d7422a5fbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архыз, красная поляна, новости - туризм, туризм, горнолыжный спорт, сноуборд, туристы, курорт, роман вильфанд, гидрометцентр
11:29 10.03.2022
 
Горнолыжный сезон на курортах Кавказа продлится минимум до конца марта

Гидрометцентр: хорошие условия для катания сохранятся на курортах Кавказа до конца марта

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор"
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Высота снега, благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах, сохранится на курортах Кавказа до конца марта, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На Обуховском перевале его высота — 130 сантиметров, в Архызе — 20 , в Терсколе — 72 сантиметра", — уточнил Вильфанд.
На Красной Поляне, по его словам, снежный покров достиг 18 сантиметров, что редкость для этого курорта.
"Надо иметь в виду, что это данные со станций, которые расположены в низких местах, то есть на склонах очень много снега. До конца марта горнолыжники могут получать удовольствие от катания", — сказал Вильфанд.
Вид Новороссийска. Туристический кешбэк - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 14:13
Как сэкономить на поездках по России: особенности туристического кешбэка
 
ТуризмАрхызКрасная ПолянаНовости - ТуризмТуризмГорнолыжный спортСноубордтуристыКурортРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала