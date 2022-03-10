https://ria.ru/20220310/sneg-1777419420.html

Горнолыжный сезон на курортах Кавказа продлится минимум до конца марта

Горнолыжный сезон на курортах Кавказа продлится минимум до конца марта - РИА Новости, 10.03.2022

Горнолыжный сезон на курортах Кавказа продлится минимум до конца марта

Высота снега, благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах, сохранится на курортах Кавказа до конца марта, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:29

2022-03-10T11:29

2022-03-10T11:29

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Высота снега, благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах, сохранится на курортах Кавказа до конца марта, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На Обуховском перевале его высота — 130 сантиметров, в Архызе — 20 , в Терсколе — 72 сантиметра", — уточнил Вильфанд. На Красной Поляне, по его словам, снежный покров достиг 18 сантиметров, что редкость для этого курорта."Надо иметь в виду, что это данные со станций, которые расположены в низких местах, то есть на склонах очень много снега. До конца марта горнолыжники могут получать удовольствие от катания", — сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20220309/turizm-1777258324.html

архыз

красная поляна

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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