https://ria.ru/20220310/sneg-1777419420.html
Горнолыжный сезон на курортах Кавказа продлится минимум до конца марта
Горнолыжный сезон на курортах Кавказа продлится минимум до конца марта - РИА Новости, 10.03.2022
Горнолыжный сезон на курортах Кавказа продлится минимум до конца марта
Высота снега, благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах, сохранится на курортах Кавказа до конца марта, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:29
2022-03-10T11:29
2022-03-10T11:29
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Высота снега, благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах, сохранится на курортах Кавказа до конца марта, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."На Обуховском перевале его высота — 130 сантиметров, в Архызе — 20 , в Терсколе — 72 сантиметра", — уточнил Вильфанд. На Красной Поляне, по его словам, снежный покров достиг 18 сантиметров, что редкость для этого курорта."Надо иметь в виду, что это данные со станций, которые расположены в низких местах, то есть на склонах очень много снега. До конца марта горнолыжники могут получать удовольствие от катания", — сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20220309/turizm-1777258324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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архыз, красная поляна, новости - туризм, туризм, горнолыжный спорт, сноуборд, туристы, курорт, роман вильфанд, гидрометцентр
Горнолыжный сезон на курортах Кавказа продлится минимум до конца марта
Гидрометцентр: хорошие условия для катания сохранятся на курортах Кавказа до конца марта
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Высота снега, благоприятная для катания на горных лыжах и сноубордах, сохранится на курортах Кавказа до конца марта, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На Обуховском перевале его высота — 130 сантиметров, в Архызе — 20 , в Терсколе — 72 сантиметра", — уточнил Вильфанд.
На Красной Поляне, по его словам, снежный покров достиг 18 сантиметров, что редкость для этого курорта.
"Надо иметь в виду, что это данные со станций, которые расположены в низких местах, то есть на склонах очень много снега. До конца марта горнолыжники могут получать удовольствие от катания", — сказал Вильфанд.