https://ria.ru/20220310/rynok-1777470707.html

Иностранным компаниям будет непросто вернуться в Россию, заявил Медведев

Иностранным компаниям будет непросто вернуться в Россию, заявил Медведев - РИА Новости, 10.03.2022

Иностранным компаниям будет непросто вернуться в Россию, заявил Медведев

Иностранные компании, какими бы ни были причины их исхода, должны понимать, что вернуться на рынок РФ им будет непросто, Россия справилась с санкциями в 2014... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:14

2022-03-10T14:14

2022-03-10T14:14

общество

экономика

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иностранные компании, какими бы ни были причины их исхода, должны понимать, что вернуться на рынок РФ им будет непросто, Россия справилась с санкциями в 2014 году, справится и сейчас, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто", - написал он "ВКонтакте".В качестве примера Медведев привел 2014 год."Пример – 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас", - отметил Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

https://ria.ru/20220310/kompanii-1777463746.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, экономика, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, россия