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РАО поддержала отмену требований к ученым публиковаться за рубежом
РАО поддержала отмену требований к ученым публиковаться за рубежом - РИА Новости, 10.03.2022
РАО поддержала отмену требований к ученым публиковаться за рубежом
Российская академия образования поддерживает решение об отмене требований по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, сообщила президент РАО Ольга... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:45
2022-03-10T10:45
2022-03-10T10:47
дмитрий чернышенко
россия
ольга васильева
российская академия образования
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
университетская наука
наука
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская академия образования поддерживает решение об отмене требований по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, сообщила президент РАО Ольга Васильева.Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные исследования. Отмечалось, что вице-премьер поручил Минобрнауки РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.По ее мнению, целесообразно обратить внимание на журналы высокого уровня, которые развиваются в странах СНГ, а также Сербии, Китае, Индии, странах Латинской Америки.
https://ria.ru/20220208/olga_vasileva-1771476669.html
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дмитрий чернышенко, россия, ольга васильева, российская академия образования, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, университетская наука
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская академия образования поддерживает решение об отмене требований по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, сообщила президент РАО Ольга Васильева.
Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные исследования. Отмечалось, что вице-премьер поручил Минобрнауки РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.
"Академия поддерживает решение об отмене требований по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и SCOPUS, при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования. Вместе с тем Академия не собирается изолироваться от мировой науки и готова к конструктивному научному диалогу", — сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба.
По ее мнению, целесообразно обратить внимание на журналы высокого уровня, которые развиваются в странах СНГ, а также Сербии, Китае, Индии, странах Латинской Америки.