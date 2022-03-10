https://ria.ru/20220310/rossiyskaya_akademiya_obrazovaniya-1777416173.html

РАО поддержала отмену требований к ученым публиковаться за рубежом

РАО поддержала отмену требований к ученым публиковаться за рубежом - РИА Новости, 10.03.2022

РАО поддержала отмену требований к ученым публиковаться за рубежом

Российская академия образования поддерживает решение об отмене требований по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, сообщила президент РАО Ольга... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:45

2022-03-10T10:45

2022-03-10T10:47

дмитрий чернышенко

россия

ольга васильева

российская академия образования

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

университетская наука

наука

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российская академия образования поддерживает решение об отмене требований по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, сообщила президент РАО Ольга Васильева.Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что правительство России хочет отменить требование наличия публикаций в зарубежных изданиях при выполнении федеральных проектов, программ, госзаданий на научные исследования. Отмечалось, что вице-премьер поручил Минобрнауки РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.По ее мнению, целесообразно обратить внимание на журналы высокого уровня, которые развиваются в странах СНГ, а также Сербии, Китае, Индии, странах Латинской Америки.

https://ria.ru/20220208/olga_vasileva-1771476669.html

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дмитрий чернышенко, россия, ольга васильева, российская академия образования, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, университетская наука