https://ria.ru/20220310/putin-1777442440.html
Путин регулярно получает дайджесты СМИ, заявил Песков
Путин регулярно получает дайджесты СМИ, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2022
Путин регулярно получает дайджесты СМИ, заявил Песков
Президент России Владимир Путин регулярно получает дайджесты СМИ, они не претерпели никаких изменений с момента начала спецоперации на Украине, заявил... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:27
2022-03-10T12:27
2022-03-10T12:27
украина
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает дайджесты СМИ, они не претерпели никаких изменений с момента начала спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Все дайджесты СМИ президент регулярно получает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получает ли Путин новостные сводки о происходящем на Украине.Он добавил, что некоторых корреспондентов президент знает по именам."Дайджесты не претерпели никаких изменений, они как доставлялись президенту, так и доставляются. Что касается того, знает ли он по именам, многих он, безусловно, знает", - подчеркнул Песков.По его словам, работа пресс-секретаря президента в режиме спецоперации строится "как всегда".
https://ria.ru/20220310/soveschanie-1777438185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин
Путин регулярно получает дайджесты СМИ, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин регулярно получает дайджесты СМИ
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает дайджесты СМИ, они не претерпели никаких изменений с момента начала спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Все дайджесты СМИ президент регулярно получает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получает ли Путин новостные сводки о происходящем на Украине
.
Он добавил, что некоторых корреспондентов президент знает по именам.
"Дайджесты не претерпели никаких изменений, они как доставлялись президенту, так и доставляются. Что касается того, знает ли он по именам, многих он, безусловно, знает", - подчеркнул Песков.
По его словам, работа пресс-секретаря президента в режиме спецоперации строится "как всегда".