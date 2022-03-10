https://ria.ru/20220310/putin-1777442440.html

Путин регулярно получает дайджесты СМИ, заявил Песков

Путин регулярно получает дайджесты СМИ, заявил Песков - РИА Новости, 10.03.2022

Путин регулярно получает дайджесты СМИ, заявил Песков

Президент России Владимир Путин регулярно получает дайджесты СМИ, они не претерпели никаких изменений с момента начала спецоперации на Украине, заявил... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:27

2022-03-10T12:27

2022-03-10T12:27

украина

в мире

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает дайджесты СМИ, они не претерпели никаких изменений с момента начала спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Все дайджесты СМИ президент регулярно получает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получает ли Путин новостные сводки о происходящем на Украине.Он добавил, что некоторых корреспондентов президент знает по именам."Дайджесты не претерпели никаких изменений, они как доставлялись президенту, так и доставляются. Что касается того, знает ли он по именам, многих он, безусловно, знает", - подчеркнул Песков.По его словам, работа пресс-секретаря президента в режиме спецоперации строится "как всегда".

https://ria.ru/20220310/soveschanie-1777438185.html

https://ria.ru/20220309/putin-1777219596.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин