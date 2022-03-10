https://ria.ru/20220310/psaki-1777567045.html
Псаки отреагировала на негативную оценку Зеленского в конгрессе
Псаки отреагировала на негативную оценку Зеленского в конгрессе - РИА Новости, 10.03.2022
Псаки отреагировала на негативную оценку Зеленского в конгрессе
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать высказывания члена палаты представителей, республиканца Мэдисона Коуторна, который... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T22:52
2022-03-10T22:52
2022-03-10T22:52
в мире
сша
украина
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать высказывания члена палаты представителей, республиканца Мэдисона Коуторна, который дал негативную оценку Владимиру Зеленскому, заявив, что с Украины дезинформируют США."Я бы не хотела", - сказала Псаки на просьбу прокомментировать слова законодателя.Видео, на котором Коуторн называет Зеленского "бандитом", а украинское правительство коррупционным, продвигающим только одну идеологию и дезинформирующим США, публикуют американские СМИ. Указывается, что неясно, когда именно 26-летний Коуторн сделал соответствующее заявление, в минувшие выходные у него планировалось несколько встреч со сторонниками.
https://ria.ru/20220310/psaki-1777561762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский
Псаки отреагировала на негативную оценку Зеленского в конгрессе
Псаки не стала комментировать негативную оценку Зеленского американским законодателем Коуторном