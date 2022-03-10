https://ria.ru/20220310/programma-1777395322.html
Дегтярев раскритиковал мэрию Хабаровска из-за программы "1000 дворов"
Дегтярев раскритиковал мэрию Хабаровска из-за программы "1000 дворов" - РИА Новости, 10.03.2022
Дегтярев раскритиковал мэрию Хабаровска из-за программы "1000 дворов"
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале раскритиковал мэрию Хабаровска за реализацию дальневосточной программы "1000 дворов". РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T07:20
2022-03-10T07:20
2022-03-10T07:21
хабаровский край
общество
россия
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
жкх
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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ХАБАРОВСК, 10 мар — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале раскритиковал мэрию Хабаровска за реализацию дальневосточной программы "1000 дворов".Программа "1000 дворов" разработана Минвостокразвития России и финансируется из федерального бюджета. На ее реализацию для Дальнего Востока выделено около 7 миллиардов рублей, из них Хабаровский край получит 1 миллиард 121 миллион рублей для создания не менее 160 комфортных площадок. Запланировано привести в нормативное состояние территории в семи городах: Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Амурске, Бикине, Вяземском и двух рабочих поселках: Ванино и Чегдомыне. Современные и комфортные дворы должны появиться в регионе уже в этом году.Он отметил, что надеется на то, что "хотя бы 53 двора в Хабаровске смогут привести в порядок" и "поручил МинЖКХ внимательно следить за работами в столице региона".В феврале глава края провел в соцсетях очередной прямой эфир для жителей региона, где одним из топовых вопросов был поднят как раз — о включении в программу "1000 дворов на Дальнем Востоке". Губернатор напомнил, что принять участие в проекте могут все без исключения дворовые территории, прилегающие к многоквартирным домам. Для этого собственникам жилья на общем собрании нужно принять такое решение и определить объемы работ. На основании этого управляющая организация МКД готовит дизайн-проект будущего обновленного двора и направляет его вместе с заполненной заявкой в местную администрацию.В краевом министерстве ЖКХ уточнили, что многофункциональность (организация системы пешеходных дорожек, благоустройство тихой зоны, площадок для активности детей и подростков, наличие зон отдыха, а также мест для занятий спортом), наличие элементов безбарьерной среды, освещения и видеонаблюдения, благоустройство территории, синхронизация с другими проектами стали главными критериями, которые учитывала конкурсная комиссия при отборе.Также в проектах оценивались экологичность, безопасность, использование при проведении работ природных материалов, создание условий для безопасного передвижения, организация парковочных мест.По данным председателя Хабаровского краевого отделения Союза дизайнеров России, члена оценочной комиссии Сергея Шерстиперстова, представленные проекты достаточно разнообразны. На следующем этапе до 1 апреля предстоит определить подрядчиков, с которыми будут заключены контракты. После этого начнутся работы по благоустройству.
https://ria.ru/20220228/naselenie-1775514211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, жкх, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
07:20 10.03.2022 (обновлено: 07:21 10.03.2022)
Дегтярев раскритиковал мэрию Хабаровска из-за программы "1000 дворов"
Губернатор Дегтярев раскритиковал хабаровскую мэрию за реализацию программы "1000 дворов"
ХАБАРОВСК, 10 мар — РИА Новости.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram
-канале раскритиковал мэрию Хабаровска за реализацию дальневосточной программы "1000 дворов".
Программа "1000 дворов" разработана Минвостокразвития России
и финансируется из федерального бюджета. На ее реализацию для Дальнего Востока выделено около 7 миллиардов рублей, из них Хабаровский край
получит 1 миллиард 121 миллион рублей для создания не менее 160 комфортных площадок. Запланировано привести в нормативное состояние территории в семи городах: Хабаровске
, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Амурске, Бикине, Вяземском и двух рабочих поселках: Ванино и Чегдомыне. Современные и комфортные дворы должны появиться в регионе уже в этом году.
"Программа "1000 дворов на Дальнем Востоке" в Хабаровске реализуется плохо... Вместе мы провели онлайн-голосование жителей города. В результате горожане отдали свои голоса за обновление 536 дворов. Но чиновники администрации Хабаровска решили подать заявку на реновацию лишь 68 дворов краевой столицы, а смогли оформить пакет документов и вовсе на 53 проекта. Пропорция, которая становится плохой традицией: 536-68-53", — написал Дегтярев.
Он отметил, что надеется на то, что "хотя бы 53 двора в Хабаровске смогут привести в порядок" и "поручил МинЖКХ внимательно следить за работами в столице региона".
В феврале глава края провел в соцсетях очередной прямой эфир для жителей региона, где одним из топовых вопросов был поднят как раз — о включении в программу "1000 дворов на Дальнем Востоке". Губернатор напомнил, что принять участие в проекте могут все без исключения дворовые территории, прилегающие к многоквартирным домам. Для этого собственникам жилья на общем собрании нужно принять такое решение и определить объемы работ. На основании этого управляющая организация МКД готовит дизайн-проект будущего обновленного двора и направляет его вместе с заполненной заявкой в местную администрацию.
В краевом министерстве ЖКХ уточнили, что многофункциональность (организация системы пешеходных дорожек, благоустройство тихой зоны, площадок для активности детей и подростков, наличие зон отдыха, а также мест для занятий спортом), наличие элементов безбарьерной среды, освещения и видеонаблюдения, благоустройство территории, синхронизация с другими проектами стали главными критериями, которые учитывала конкурсная комиссия при отборе.
Также в проектах оценивались экологичность, безопасность, использование при проведении работ природных материалов, создание условий для безопасного передвижения, организация парковочных мест.
По данным председателя Хабаровского краевого отделения Союза дизайнеров России, члена оценочной комиссии Сергея Шерстиперстова, представленные проекты достаточно разнообразны. На следующем этапе до 1 апреля предстоит определить подрядчиков, с которыми будут заключены контракты. После этого начнутся работы по благоустройству.