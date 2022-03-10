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СК расследует случай осквернения памятника советским воинам в Словакии

СК расследует случай осквернения памятника советским воинам в Словакии - РИА Новости, 10.03.2022

СК расследует случай осквернения памятника советским воинам в Словакии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:35

2022-03-10T00:35

2022-03-10T00:35

словакия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

в мире

россия

москва

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии в Словакии, сообщается на сайте СК.Пресс-секретарь посольства РФ в Братиславе Виталий Житнюк сообщил РИА Новости, что в ночь на 9 марта неизвестными вандалами был осквернен памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище солдат Советской Армии в городе Свидник на востоке Словакии.Бои за Дуклинский перевал, где плечом к плечу с советскими солдатами сражались бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, стали самыми кровопролитными на территории Словакии за время Второй мировой войны. За освобождение Словакии на Дукле погибли около 21 тысячи красноармейцев, на мемориале в Свиднике похоронены 9 тысяч из них.

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словакия

россия

москва

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Никита Стома

словакия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире, россия, москва