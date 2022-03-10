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СК расследует случай осквернения памятника советским воинам в Словакии
СК расследует случай осквернения памятника советским воинам в Словакии - РИА Новости, 10.03.2022
СК расследует случай осквернения памятника советским воинам в Словакии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:35
2022-03-10T00:35
словакия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
в мире
россия
москва
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии в Словакии, сообщается на сайте СК.Пресс-секретарь посольства РФ в Братиславе Виталий Житнюк сообщил РИА Новости, что в ночь на 9 марта неизвестными вандалами был осквернен памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище солдат Советской Армии в городе Свидник на востоке Словакии.Бои за Дуклинский перевал, где плечом к плечу с советскими солдатами сражались бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, стали самыми кровопролитными на территории Словакии за время Второй мировой войны. За освобождение Словакии на Дукле погибли около 21 тысячи красноармейцев, на мемориале в Свиднике похоронены 9 тысяч из них.
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словакия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, в мире, россия, москва
00:35 10.03.2022
 
СК расследует случай осквернения памятника советским воинам в Словакии

Бастрыкин поручил проверить случай осквернения памятника советским воинам в Словакии

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии в Словакии, сообщается на сайте СК.
Пресс-секретарь посольства РФ в Братиславе Виталий Житнюк сообщил РИА Новости, что в ночь на 9 марта неизвестными вандалами был осквернен памятник солдату-освободителю на Мемориальном кладбище солдат Советской Армии в городе Свидник на востоке Словакии.

"Глава СК России поручил подчиненным провести процессуальную проверку по данному факту, запросить необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России и доложить об обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении.

Бои за Дуклинский перевал, где плечом к плечу с советскими солдатами сражались бойцы 1-го Чехословацкого армейского корпуса, стали самыми кровопролитными на территории Словакии за время Второй мировой войны. За освобождение Словакии на Дукле погибли около 21 тысячи красноармейцев, на мемориале в Свиднике похоронены 9 тысяч из них.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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