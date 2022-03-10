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Вооружающие Украину страны создают опасность для самих себя, заявил Лавров
Вооружающие Украину страны создают опасность для самих себя, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Вооружающие Украину страны создают опасность для самих себя, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что вооружающие Украину страны создают опасность для самих себя. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:08
2022-03-10T14:08
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что вооружающие Украину страны создают опасность для самих себя."Мы считаем, что эти страны создают колоссальные угрозы для самих себя, в том числе когда они передают опаснейшее вооружение, типа переносных зенитно-ракетных комплексов, в том числе когда они наблюдают, совершенно бесстрастно, как украинские власти сотнями тысяч раздают стрелковое оружие не пойми кому, без всяких документов", - сказал министр на пресс-конференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В МИД РФ неоднократно говорили, что Запад накачивает Украину новейшим вооружением.
https://ria.ru/20220310/singapur-1777466216.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:08 10.03.2022
 
Вооружающие Украину страны создают опасность для самих себя, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: страны, вооружающие Украину, создают опасность для самих себя

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что вооружающие Украину страны создают опасность для самих себя.
"Мы считаем, что эти страны создают колоссальные угрозы для самих себя, в том числе когда они передают опаснейшее вооружение, типа переносных зенитно-ракетных комплексов, в том числе когда они наблюдают, совершенно бесстрастно, как украинские власти сотнями тысяч раздают стрелковое оружие не пойми кому, без всяких документов", - сказал министр на пресс-конференции.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В МИД РФ неоднократно говорили, что Запад накачивает Украину новейшим вооружением.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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