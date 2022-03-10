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Россия не будет уговаривать Европу купить нефть и газ, предупредил Лавров
Россия не будет уговаривать Европу купить нефть и газ, предупредил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Россия не будет уговаривать Европу купить нефть и газ, предупредил Лавров
Если Европа перестанет покупать нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим украинским коллегой... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:42
2022-03-10T13:42
2022-03-10T13:54
цены на нефть
россия
европа
санкции в отношении россии
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Если Европа перестанет покупать нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой."Если они прекратят покупать нефть и газ, наш вице-премьер Александр Новак, который курирует энергетическую сферу, он подробнейшим образом рассказал о том, что мы не будем уговаривать покупать нашу нефть и газ. Захотят они чем-то заменить? Ради бога! У нас рынки для сбыта будут, и они уже есть", - сказал Лавров журналистам.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, европа, санкции в отношении россии, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:42 10.03.2022 (обновлено: 13:54 10.03.2022)
Россия не будет уговаривать Европу купить нефть и газ, предупредил Лавров
Глава МИД Лавров: если ЕС откажется от российских нефти и газа, мы не будем уговаривать