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https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777471499.html
Медведев сообщил о планах по национализации ушедших из России компаний
Медведев сообщил о планах по национализации ушедших из России компаний - РИА Новости, 10.03.2022
Медведев сообщил о планах по национализации ушедших из России компаний
Правительство России занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества иностранных организаций, покидающих российский... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:16
2022-03-10T14:16
правительство рф
экономика
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте"."Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций. Первостепенная задача – не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив", - подчеркнул Медведев.
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правительство рф, экономика, россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф
14:16 10.03.2022
 
Медведев сообщил о планах по национализации ушедших из России компаний

Медведев: правительство разрабатывает меры по национализации имущества ушедших компаний

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
"Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций. Первостепенная задача – не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив", - подчеркнул Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 14:03
Медведев раскритиковал иностранные компании за уход с российского рынка
 
Правительство РФЭкономикаРоссияДмитрий МедведевСовет Безопасности РФ
 
 
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