https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777471499.html

Медведев сообщил о планах по национализации ушедших из России компаний

Медведев сообщил о планах по национализации ушедших из России компаний - РИА Новости, 10.03.2022

Медведев сообщил о планах по национализации ушедших из России компаний

Правительство России занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества иностранных организаций, покидающих российский... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:16

2022-03-10T14:16

2022-03-10T14:16

правительство рф

экономика

россия

дмитрий медведев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте"."Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций. Первостепенная задача – не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20220310/kompanii-1777467125.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

правительство рф, экономика, россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф