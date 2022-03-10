https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777471499.html
Медведев сообщил о планах по национализации ушедших из России компаний
Медведев сообщил о планах по национализации ушедших из России компаний - РИА Новости, 10.03.2022
Медведев сообщил о планах по национализации ушедших из России компаний
Правительство России занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества иностранных организаций, покидающих российский... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:16
2022-03-10T14:16
2022-03-10T14:16
правительство рф
экономика
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте"."Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций. Первостепенная задача – не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20220310/kompanii-1777467125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, экономика, россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф
Медведев сообщил о планах по национализации ушедших из России компаний
Медведев: правительство разрабатывает меры по национализации имущества ушедших компаний