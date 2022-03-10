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В России появился список компаний, которые можно национализировать
В России появился список компаний, которые можно национализировать - РИА Новости, 10.03.2022
В России появился список компаний, которые можно национализировать
McDonald's, IKEA, Apple вошли в ряд компаний, которые РФ может национализировать, сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главы организации "Общественная РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T02:10
2022-03-10T02:39
экономика
в мире
дмитрий песков
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. McDonald's, IKEA, Apple вошли в ряд компаний, которые РФ может национализировать, сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главы организации "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова.Глава "Общественной потребительской инициативы" также отметил, что к работе над этим списком будут подключены правоохранители, Минпромторг и Роспотребнадзор. По его словам, список является открытым, а компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, туда вносятся. Кроме того, он уточнил, что в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры."Общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 триллионов рублей. Ровно этой сумме равна их выручка в России за прошедшие три года. Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере", — приводит газета мнение Павлова.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения по национализации предприятий компаний, объявивших об уходе с российского рынка, заявил, что все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе."Я ничего не могу сказать, какой-то сформированной позиции на этот счет нет, но всякие сценарии, они рассматриваются и прорабатываются весьма в экстренном порядке именно в правительственном штабе", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле всерьез инициативу о национализации предприятий тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок.
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экономика, в мире, дмитрий песков, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
02:10 10.03.2022 (обновлено: 02:39 10.03.2022)
 
В России появился список компаний, которые можно национализировать

"Известия": McDonald's, IKEA, Apple вошли в ряд компаний, которые могут национализировать

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетители в очереди у ресторана "Макдоналдс" на Комсомольском проспекте в Москве
Посетители в очереди у ресторана Макдоналдс на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Посетители в очереди у ресторана "Макдоналдс" на Комсомольском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. McDonald's, IKEA, Apple вошли в ряд компаний, которые РФ может национализировать, сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главы организации "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова.

"В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России... Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие", — приводит издание слова Олега Павлова.

Глава "Общественной потребительской инициативы" также отметил, что к работе над этим списком будут подключены правоохранители, Минпромторг и Роспотребнадзор. По его словам, список является открытым, а компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, туда вносятся. Кроме того, он уточнил, что в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры.
"Общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 триллионов рублей. Ровно этой сумме равна их выручка в России за прошедшие три года. Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере", — приводит газета мнение Павлова.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения по национализации предприятий компаний, объявивших об уходе с российского рынка, заявил, что все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе.
"Я ничего не могу сказать, какой-то сформированной позиции на этот счет нет, но всякие сценарии, они рассматриваются и прорабатываются весьма в экстренном порядке именно в правительственном штабе", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле всерьез инициативу о национализации предприятий тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок.
 
ЭкономикаВ миреДмитрий ПесковРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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