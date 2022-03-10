https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777387869.html

В России появился список компаний, которые можно национализировать

В России появился список компаний, которые можно национализировать - РИА Новости, 10.03.2022

В России появился список компаний, которые можно национализировать

McDonald's, IKEA, Apple вошли в ряд компаний, которые РФ может национализировать, сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главы организации "Общественная РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T02:10

2022-03-10T02:10

2022-03-10T02:39

экономика

в мире

дмитрий песков

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777348120_0:0:3394:1909_1920x0_80_0_0_9e091978d8fb9a3e8eea6058671da360.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. McDonald's, IKEA, Apple вошли в ряд компаний, которые РФ может национализировать, сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главы организации "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова.Глава "Общественной потребительской инициативы" также отметил, что к работе над этим списком будут подключены правоохранители, Минпромторг и Роспотребнадзор. По его словам, список является открытым, а компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, туда вносятся. Кроме того, он уточнил, что в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры."Общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 триллионов рублей. Ровно этой сумме равна их выручка в России за прошедшие три года. Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере", — приводит газета мнение Павлова.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения по национализации предприятий компаний, объявивших об уходе с российского рынка, заявил, что все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе."Я ничего не могу сказать, какой-то сформированной позиции на этот счет нет, но всякие сценарии, они рассматриваются и прорабатываются весьма в экстренном порядке именно в правительственном штабе", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле всерьез инициативу о национализации предприятий тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок.

https://ria.ru/20220309/aktivy-1777376852.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, в мире, дмитрий песков, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)