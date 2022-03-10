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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220310/naemnik-1777431351.html
В российский прокат вышел боевик "Наемник" с Крисом Пайном
В российский прокат вышел боевик "Наемник" с Крисом Пайном - РИА Новости, 10.03.2022
В российский прокат вышел боевик "Наемник" с Крисом Пайном
В российский прокат вышел боевик Тарика Салеха "Наемник". Это самый крупный релиз недели. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:06
2022-03-10T14:06
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В российский прокат вышел боевик Тарика Салеха "Наемник". Это самый крупный релиз недели. Главную роль исполнил Крис Пайн. Он сыграл бывшего военного Джеймса Харпера. Его персонаж согласился принять участие в секретном деле ради денег — после отставки у него проблемы с оплатой по счетам, а семью надо обеспечивать. Впрочем, пока ему остается только мечтать о возвращении домой. В подпольной организации, которая его завербовала, принято уничтожать агентов после выполнения задания. В конце 1980-х — 1990-х годов Тарик Салех был одним из самых знаменитых шведских граффити-художников. Он также известен как телевизионный продюсер, издатель и журналист. Криса Пайна зрители знают по роли Джеймса Тиберия Кирка в "Звездном пути" 2009 года и других лентах франашизы. Он также сыграл возлюбленного Дианы Принс (Галь Гадот) в фильмах о Чудо-женщине.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
14:06 10.03.2022
 
В российский прокат вышел боевик "Наемник" с Крисом Пайном

Боевик "Наемник" вышел в российский прокат 10 марта

© Icon Films (2022)Кадр из фильма "Наемник"
Кадр из фильма Наемник
© Icon Films (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В российский прокат вышел боевик Тарика Салеха "Наемник". Это самый крупный релиз недели.
Главную роль исполнил Крис Пайн. Он сыграл бывшего военного Джеймса Харпера. Его персонаж согласился принять участие в секретном деле ради денег — после отставки у него проблемы с оплатой по счетам, а семью надо обеспечивать.
© Icon Films (2022)Кадр из фильма "Наемник"
Кадр из фильма Наемник
1 из 2
Кадр из фильма "Наемник"
© Icon Films (2022)
© Icon Films (2022)

Сцена из фильма "Наемник"

Кадр из фильма Наемник
2 из 2

Сцена из фильма "Наемник"

© Icon Films (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Наемник"
© Icon Films (2022)
2 из 2

Сцена из фильма "Наемник"

© Icon Films (2022)
Впрочем, пока ему остается только мечтать о возвращении домой. В подпольной организации, которая его завербовала, принято уничтожать агентов после выполнения задания.
В конце 1980-х — 1990-х годов Тарик Салех был одним из самых знаменитых шведских граффити-художников. Он также известен как телевизионный продюсер, издатель и журналист.
Криса Пайна зрители знают по роли Джеймса Тиберия Кирка в "Звездном пути" 2009 года и других лентах франашизы. Он также сыграл возлюбленного Дианы Принс (Галь Гадот) в фильмах о Чудо-женщине.
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