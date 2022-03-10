В российский прокат вышел боевик "Наемник" с Крисом Пайном

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В российский прокат вышел боевик Тарика Салеха "Наемник". Это самый крупный релиз недели. Главную роль исполнил Крис Пайн. Он сыграл бывшего военного Джеймса Харпера. Его персонаж согласился принять участие в секретном деле ради денег — после отставки у него проблемы с оплатой по счетам, а семью надо обеспечивать. Впрочем, пока ему остается только мечтать о возвращении домой. В подпольной организации, которая его завербовала, принято уничтожать агентов после выполнения задания. В конце 1980-х — 1990-х годов Тарик Салех был одним из самых знаменитых шведских граффити-художников. Он также известен как телевизионный продюсер, издатель и журналист. Криса Пайна зрители знают по роли Джеймса Тиберия Кирка в "Звездном пути" 2009 года и других лентах франашизы. Он также сыграл возлюбленного Дианы Принс (Галь Гадот) в фильмах о Чудо-женщине.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В российский прокат вышел боевик Тарика Салеха "Наемник". Это самый крупный релиз недели.
Главную роль исполнил Крис Пайн. Он сыграл бывшего военного Джеймса Харпера. Его персонаж согласился принять участие в секретном деле ради денег — после отставки у него проблемы с оплатой по счетам, а семью надо обеспечивать.
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