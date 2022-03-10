https://ria.ru/20220310/moskva-1777418183.html

Более 50 знаковых территорий благоустроят в Москве в 2022 году

Более 50 знаковых территорий благоустроят в Москве в 2022 году - РИА Новости, 10.03.2022

Более 50 знаковых территорий благоустроят в Москве в 2022 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы в этом году проведут благоустройство 55 знаковых территорий, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:45

2022-03-10T10:45

2022-03-10T10:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы в этом году проведут благоустройство 55 знаковых территорий, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках программы "Мой район" запланированы работы по благоустройству 55 знаковых объектов. Речь идет о небольших парках, скверах, бульварах, площадях и улицах, расположенных около точек притяжения - станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что главная цель программы - сделать столичные районы комфортными для местных жителей. Все проекты реализуются с учетом предложений горожан."Обновим пешеходные дорожки, обустроим газоны и цветники, оборудуем спортивные и детские площадки, сделаем места для тихого отдыха. В результате к началу осени миллионы москвичей получат современные удобные пространства возле своих домов, социальных объектов, мест работы и учебы", - отметил Бирюков.По его словам, среди наиболее крупных проектов этого года - набережная Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова, в расположенных на ней парках заменят покрытие дорожек, обустроят зоны для отдыха с удобными скамейками и спуски к воде, установят энергосберегающие фонари.Также запланировано благоустройство общественных пространств в границах улиц Островитянова, Профсоюзной, Миклухо-Маклая и Введенского, там появятся удобные пешеходные маршруты, будет проведена реконструкция детских и спортивных площадок. На Коньковских прудах обустроят зону отдыха с дополнительным озеленением и цветочными композициями."В Тимирязевском районе приведем в порядок сквер, ограниченный улицами Академика Лисицына, Тимирязевской, Проектируемым проездом №553 и Дмитровским шоссе. Основная задача - создать безопасную пешеходную зону, в ходе благоустройства добавим освещение, обновим хоккейную площадку, установим камеры видеонаблюдения, детскую и тренажерную площадки",- рассказал заместитель мэра.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что еще один крупный проект будет реализован в Обручевском районе, где сделают единые прогулочные маршруты в квартале между улицами Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды. Там создадут детские и спортивные площадки, обустроят зоны отдыха, проведут озеленение - высадят более 650 кустарников.

https://realty.ria.ru/20220310/mosgaz-1777414790.html

https://realty.ria.ru/20220309/kapremont-1777226364.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва