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Нижегородская область
https://ria.ru/20220310/metro-1777553972.html
Нижегородские власти при строительстве метро надеются на импортозамещение
Нижегородские власти при строительстве метро надеются на импортозамещение - РИА Новости, 10.03.2022
Нижегородские власти при строительстве метро надеются на импортозамещение
Правительство Нижегородской области совместно с подрядчиком ведет работу по импортозамещению при строительстве метро, заявил губернатор Нижегородской области... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:17
2022-03-10T20:17
нижегородская область
нижний новгород
марат хуснуллин
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Правительство Нижегородской области совместно с подрядчиком ведет работу по импортозамещению при строительстве метро, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.Мероприятие прошло под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, который подчеркнул, что ключевая антикризисная задача – не остановить стройку.Как отметил в своем выступлении Никитин, Нижегородская область проводит работу по сохранению стабильности отрасли жилищного строительства и при этом продолжает реализацию инфраструктурных проектов.Также в Нижегородской области реализуются крупные проекты дорожного строительства - развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде и Южного обхода города Арзамаса. Никитин отметил, что по основным направлениям стройка идет с опережением.Еще одна тема обсуждения – подготовка к началу активной фазы строительно-ремонтных дорожных работ. "В декабре прошлого года уже заключили контракты на 2022-2023 годы на ремонт, в том числе капитальный, 966 километров автодорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". По заключенным контрактам авансы выданы. Благодаря этому подрядчики обеспечили себя запасом материалов. Скоро начнем ремонт по нацпроекту", - сказал Никитин.В начале марта в Нижнем Новгороде начались работы по продлению Автозаводской линии метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная". Новый участок Автозаводской линии улучшит транспортную доступность нагорной части Нижнего Новгорода, где сейчас действует только одна станция метро - "Горьковская".
https://realty.ria.ru/20211130/metro-1761395938.html
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нижний новгород, марат хуснуллин, глеб никитин, нижегородская область
20:17 10.03.2022
 

Нижегородские власти при строительстве метро надеются на импортозамещение

© РИА Новости / Сергей АстафьевСтанция метро "Горьковская" в Нижнем Новгороде
Станция метро Горьковская в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Астафьев
Станция метро "Горьковская" в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Правительство Нижегородской области совместно с подрядчиком ведет работу по импортозамещению при строительстве метро, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.
Мероприятие прошло под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, который подчеркнул, что ключевая антикризисная задача – не остановить стройку.
Станции Нижегородского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября 2021, 10:07
Автозаводскую линию метро в Нижнем Новгороде продлят за 35,5 млрд рублей
Как отметил в своем выступлении Никитин, Нижегородская область проводит работу по сохранению стабильности отрасли жилищного строительства и при этом продолжает реализацию инфраструктурных проектов.
"В рамках заключенного контракта по продлению Автозаводской линии метро до станции "Сенная" активно ведется проектирование. Есть вопросы по поводу импортной составляющей. Сформирован достаточно подробный перечень оборудования и материалов, которые требуют замены, с указанием возможных альтернатив. Уже сейчас видим, что основная часть строительной техники и необходимого оборудования может быть замещена на аналоги российского производства или стран-партнеров", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.
Также в Нижегородской области реализуются крупные проекты дорожного строительства - развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде и Южного обхода города Арзамаса. Никитин отметил, что по основным направлениям стройка идет с опережением.
Еще одна тема обсуждения – подготовка к началу активной фазы строительно-ремонтных дорожных работ. "В декабре прошлого года уже заключили контракты на 2022-2023 годы на ремонт, в том числе капитальный, 966 километров автодорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". По заключенным контрактам авансы выданы. Благодаря этому подрядчики обеспечили себя запасом материалов. Скоро начнем ремонт по нацпроекту", - сказал Никитин.
В начале марта в Нижнем Новгороде начались работы по продлению Автозаводской линии метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная". Новый участок Автозаводской линии улучшит транспортную доступность нагорной части Нижнего Новгорода, где сейчас действует только одна станция метро - "Горьковская".
Станция Буревестник Нижегородского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября 2021, 18:49
В Нижнем Новгороде заключат контракт на проектирование метро до конца года
 
Нижегородская областьНижний НовгородМарат ХуснуллинГлеб НикитинНижегородская область
 
 
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