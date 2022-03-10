https://ria.ru/20220310/metro-1777553972.html

Нижегородские власти при строительстве метро надеются на импортозамещение

Нижегородские власти при строительстве метро надеются на импортозамещение - РИА Новости, 10.03.2022

Нижегородские власти при строительстве метро надеются на импортозамещение

Правительство Нижегородской области совместно с подрядчиком ведет работу по импортозамещению при строительстве метро, заявил губернатор Нижегородской области... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T20:17

2022-03-10T20:17

2022-03-10T20:17

нижегородская область

нижний новгород

марат хуснуллин

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Правительство Нижегородской области совместно с подрядчиком ведет работу по импортозамещению при строительстве метро, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.Мероприятие прошло под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, который подчеркнул, что ключевая антикризисная задача – не остановить стройку.Как отметил в своем выступлении Никитин, Нижегородская область проводит работу по сохранению стабильности отрасли жилищного строительства и при этом продолжает реализацию инфраструктурных проектов.Также в Нижегородской области реализуются крупные проекты дорожного строительства - развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде и Южного обхода города Арзамаса. Никитин отметил, что по основным направлениям стройка идет с опережением.Еще одна тема обсуждения – подготовка к началу активной фазы строительно-ремонтных дорожных работ. "В декабре прошлого года уже заключили контракты на 2022-2023 годы на ремонт, в том числе капитальный, 966 километров автодорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". По заключенным контрактам авансы выданы. Благодаря этому подрядчики обеспечили себя запасом материалов. Скоро начнем ремонт по нацпроекту", - сказал Никитин.В начале марта в Нижнем Новгороде начались работы по продлению Автозаводской линии метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная". Новый участок Автозаводской линии улучшит транспортную доступность нагорной части Нижнего Новгорода, где сейчас действует только одна станция метро - "Горьковская".

https://realty.ria.ru/20211130/metro-1761395938.html

https://ria.ru/20210916/metro-1750400144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижний новгород, марат хуснуллин, глеб никитин, нижегородская область