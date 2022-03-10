https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777424919.html
В Москве за сутки госпитализировали 271 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 271 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 10.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 271 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 1215 случаев COVID-19, умерли 57 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:11
2022-03-10T11:11
2022-03-10T11:21
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1215 случаев COVID-19, умерли 57 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1215, госпитализировано - 271 человек, выздоровело - 2591 человек, 57 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщил, что в Москве более 200 пациентов с коронавирусом остаются на ИВЛ."За сутки госпитализирован 271 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 205 человек", - говорится в сообщении.Накануне было выявлено 1292 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 716 141 случай коронавируса, выздоровели 2 517 165 человек, умерли 42 002 человека.
https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777422857.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
11:11 10.03.2022 (обновлено: 11:21 10.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 271 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 1215 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
За последние сутки в Москве выявлены 1215 случаев COVID-19, умерли 57 человек, сообщается
на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1215, госпитализировано - 271 человек, выздоровело - 2591 человек, 57 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщил, что в Москве
более 200 пациентов с коронавирусом остаются на ИВЛ.
"За сутки госпитализирован 271 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 205 человек", - говорится в сообщении.
Накануне было выявлено 1292 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 716 141 случай коронавируса, выздоровели 2 517 165 человек, умерли 42 002 человека.