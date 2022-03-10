https://ria.ru/20220310/kontrakty-1777382638.html
Компания Eni приостановила заключение новых контрактов по российской нефти
Компания Eni приостановила заключение новых контрактов по российской нефти - РИА Новости, 10.03.2022
Компания Eni приостановила заключение новых контрактов по российской нефти
Итальянская нефтегазовая группа Eni приостановила заключение новых контрактов по закупке нефти и нефтепродуктов из РФ, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:27
2022-03-10T00:27
2022-03-10T00:38
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni приостановила заключение новых контрактов по закупке нефти и нефтепродуктов из РФ, сообщает агентство Рейтер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
eni , в мире, экономика, нефть, россия, цены, дмитрий песков, владимир путин, украина, донбасс, москва
00:27 10.03.2022 (обновлено: 00:38 10.03.2022)
Компания Eni приостановила заключение новых контрактов по российской нефти
Компания Eni приостановила заключение новых контрактов по закупке нефти из России