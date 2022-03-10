https://ria.ru/20220310/internet-bank-1777551328.html

Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть

Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть - РИА Новости, 10.03.2022

Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть

Объем операций пользователей в интернет-банке ВТБ Онлайн, увеличился на 23%, по сравнению с февралем. При этом 70% пользователей заходят в веб-версию ВТБ Онлайн РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:49

2022-03-10T19:49

2022-03-10T19:49

новости компаний - экономика

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объем операций пользователей в интернет-банке ВТБ Онлайн, увеличился на 23%, по сравнению с февралем. При этом 70% пользователей заходят в веб-версию ВТБ Онлайн с мобильного браузера Safari, сообщает пресс-служба ВТБ.Пресс-служба напоминает, что в интернет-банке ВТБ Онлайн клиенты могут совершать все ежедневные финансовые операции, как и в мобильном приложении: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат. При этом веб-версия ВТБ Онлайн является надёжной и более устойчивой, а уровень ее безопасности соответствует всем передовым аналогам.

https://ria.ru/20220304/polzovateli-1776601412.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости компаний - экономика, втб