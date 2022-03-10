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Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть
Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть - РИА Новости, 10.03.2022
Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть
Объем операций пользователей в интернет-банке ВТБ Онлайн, увеличился на 23%, по сравнению с февралем. При этом 70% пользователей заходят в веб-версию ВТБ Онлайн РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:49
2022-03-10T19:49
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объем операций пользователей в интернет-банке ВТБ Онлайн, увеличился на 23%, по сравнению с февралем. При этом 70% пользователей заходят в веб-версию ВТБ Онлайн с мобильного браузера Safari, сообщает пресс-служба ВТБ.Пресс-служба напоминает, что в интернет-банке ВТБ Онлайн клиенты могут совершать все ежедневные финансовые операции, как и в мобильном приложении: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат. При этом веб-версия ВТБ Онлайн является надёжной и более устойчивой, а уровень ее безопасности соответствует всем передовым аналогам.
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новости компаний - экономика, втб
19:49 10.03.2022
 

Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объем операций пользователей в интернет-банке ВТБ Онлайн, увеличился на 23%, по сравнению с февралем. При этом 70% пользователей заходят в веб-версию ВТБ Онлайн с мобильного браузера Safari, сообщает пресс-служба ВТБ.
Пресс-служба напоминает, что в интернет-банке ВТБ Онлайн клиенты могут совершать все ежедневные финансовые операции, как и в мобильном приложении: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку и другие.
Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат. При этом веб-версия ВТБ Онлайн является надёжной и более устойчивой, а уровень ее безопасности соответствует всем передовым аналогам.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
4 марта, 20:19
Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБ
 
 
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