https://ria.ru/20220310/internet-bank-1777551328.html
Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть
Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть - РИА Новости, 10.03.2022
Объем операций в интернет-банке ВТБ вырос на четверть
Объем операций пользователей в интернет-банке ВТБ Онлайн, увеличился на 23%, по сравнению с февралем. При этом 70% пользователей заходят в веб-версию ВТБ Онлайн РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:49
2022-03-10T19:49
2022-03-10T19:49
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втб
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объем операций пользователей в интернет-банке ВТБ Онлайн, увеличился на 23%, по сравнению с февралем. При этом 70% пользователей заходят в веб-версию ВТБ Онлайн с мобильного браузера Safari, сообщает пресс-служба ВТБ.Пресс-служба напоминает, что в интернет-банке ВТБ Онлайн клиенты могут совершать все ежедневные финансовые операции, как и в мобильном приложении: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат. При этом веб-версия ВТБ Онлайн является надёжной и более устойчивой, а уровень ее безопасности соответствует всем передовым аналогам.
https://ria.ru/20220304/polzovateli-1776601412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб