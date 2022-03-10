https://ria.ru/20220310/integratsiya-1777384563.html

Шмыгаль: все больше стран поддерживают ускоренную интеграцию Украины в ЕС

Шмыгаль: все больше стран поддерживают ускоренную интеграцию Украины в ЕС - РИА Новости, 10.03.2022

Шмыгаль: все больше стран поддерживают ускоренную интеграцию Украины в ЕС

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил шаги по вступлению страны в Евросоюз с главой Европарламента Робертой Метсолой. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:53

2022-03-10T00:53

2022-03-10T00:53

европарламент

украина

владимир зеленский

в мире

денис шмыгаль

евросоюз

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил шаги по вступлению страны в Евросоюз с главой Европарламента Робертой Метсолой.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

https://ria.ru/20220309/evrosoyuz-1777310404.html

украина

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Никита Брыкин

европарламент, украина, владимир зеленский, в мире, денис шмыгаль, евросоюз