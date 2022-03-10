https://ria.ru/20220310/integratsiya-1777384563.html
Шмыгаль: все больше стран поддерживают ускоренную интеграцию Украины в ЕС
Шмыгаль: все больше стран поддерживают ускоренную интеграцию Украины в ЕС - РИА Новости, 10.03.2022
Шмыгаль: все больше стран поддерживают ускоренную интеграцию Украины в ЕС
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил шаги по вступлению страны в Евросоюз с главой Европарламента Робертой Метсолой. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:53
2022-03-10T00:53
2022-03-10T00:53
европарламент
украина
владимир зеленский
в мире
денис шмыгаль
евросоюз
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил шаги по вступлению страны в Евросоюз с главой Европарламента Робертой Метсолой.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
https://ria.ru/20220309/evrosoyuz-1777310404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент, украина, владимир зеленский, в мире, денис шмыгаль, евросоюз
Шмыгаль: все больше стран поддерживают ускоренную интеграцию Украины в ЕС
Премьер-министр Шмыгаль: все больше стран поддерживают ускоренную интеграцию Украины в ЕС