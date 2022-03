https://ria.ru/20220310/huawei-1777462982.html

Наступление по всем фронтам: Huawei представил новинки на MWC в Барселоне

Наступление по всем фронтам: Huawei представил новинки на MWC в Барселоне

Компания Huawei, стремительно ворвавшаяся в число мировых лидеров в области телекоммуникаций, продолжает реализовывать свою стратегию глобализации. На Всемирном РИА Новости, 10.03.2022

БАРСЕЛОНА, 10 мар - РИА Новости. Компания Huawei, стремительно ворвавшаяся в число мировых лидеров в области телекоммуникаций, продолжает реализовывать свою стратегию глобализации. На Всемирном мобильном конгрессе MWC Barcelona 2022 китайский гигант представил новейшее оборудование для широчайшего спектра информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), а также поделился своими планами и видением будущего отрасли.Пересмотр фундаментальных основВ рамках стратегии глобализации Huawei планирует увеличить инвестиции в фундаментальные технологии, что позволит перестроить теоретические основы, архитектуру и программное обеспечение всей отрасли, заявил на MWC действующий председатель совета директоров компании Го Пин.В программной речи "Посмотрите вверх, давайте предвосхитим будущее!" Го Пин указал, что спрос на цифровые продукты и услуги в мире превосходит все ожидания, и в 2022 году уже более половины мирового ВВП будут приходиться на цифровую экономику. На этом фоне существующие теоретические основы и архитектуры отрасли (в первую очередь, теорема Шеннона и архитектура фон Неймана), по мнению Го Пина, демонстрируют свою ограниченность и не способны поддерживать бурный рост спроса на цифровые продукты. Поэтому отрасль ИКТ должна заняться разработкой новых теорий и архитектур, способных перестроить технологическую парадигму.По словам Го Пина, инвестиции компании в фундаментальные технологии во многом направлены на то, чтобы достичь предела Шеннона по пропускной способности каналов связи или даже превысить его. Уже сегодня Huawei приближается к пределу Шеннона, используя новые теории и технологии, такие как MIMO (метод пространственного кодирования сигнала системами антенн – ред.) следующего поколения и ИИ в беспроводных сетях. Кроме того, компания ведет исследования в области новых теоретических концепций, таких как семантические коммуникации.Huawei также разрабатывает новые архитектуры. В настоящее время в компании занимаются интеграцией фотонных и электронных технологий и проектированием P2P-архитектур, что должно разрешить технологические проблемы и ограничения. В области программного обеспечения Huawei создает полный стек ПО, ориентированного на искусственный интеллект, а также новую программную экосистему для удовлетворения резко возросшего спроса на вычислительные мощности, сообщил Го Пин.GUIDE — модель сети будущегоВ ходе выставки компания представила стратегию GUIDE, в рамках которого она намерена помочь поставщикам цифровых сетей и операторам связи повысить ключевые компетенции, без которых невозможен успех в ближайшие десятилетия.Исполнительный директор Huawei Райан Дин, выступая в Барселоне, отметил, что жизнеспособность цифровой экономики можно оценить по трем факторам: плотности подключений, диверсификации вычислений и интенсивности сокращения выбросов СО2. Эти факторы дают операторам инструменты, необходимые для формирования будущего цифровой экономики.Повышая плотность подключений, операторы могут расширить базу пользователей 5G и сферу деятельности. Диверсифицируя вычислительные ресурсы, можно создать синергию между подключениями и ИТ, чтобы стимулировать цифровизацию предприятий. Что касается снижения выбросов углекислого газа, то новые "зеленые" ИКТ-решения, которые предлагает и Huawei, позволят увеличить пропускную способность сети и сократить потребление энергии на каждый переданный бит для более экологичного развития, пояснил Дин.Он добавил, что Huawei предоставляет инновационные решения, объединяющие технологии 5G, выделенные каналы премиум-класса, интеллектуальные облачные сети, центры обработки данных и облачные вычисления.По словам Дина, поскольку все больше отраслей переходят на цифровые технологии, ИТ-инфраструктура должна быть перестроена для обеспечения более эффективной работы. Создавая синергию между ИТ и КТ, облаком и периферией, облаком и сетями, компания надеется помочь операторам перейти на цифровые и интеллектуальные технологии, добиться роста доходов.Ставка на 5GВ Huawei сегодня делают ставку на пятое поколение мобильной связи. Как отметил Райан Дин, компания уже подписала более 3000 контрактов на развертывание промышленных сетей 5G.Дин напомнил, что коммерческое внедрение 5G началось два года назад, и к концу 2021 года более 200 операторов внедрили коммерческие сети 5G, обслуживающие более 700 миллионов пользователей. В настоящее время используется более 1200 коммерческих устройств 5G. Растущая база пользователей приносит операторам прибыль, стимулируя непрерывное развертывание сетей.На выставке Huawei представил новейшие беспроводные продукты и решения "Универсального Гигабитного 5G" (5Gigaverse): активные антенные устройства TDD Massive MIMO третьего поколения и сверхширокополосные многоантенные FDD решения. Подобные решения помогут реализовать концепцию 5Gigaverse, предполагающую бесшовное покрытие и пропускную способность сети, при которой скорость загрузки для пользователя в любое время и в любом месте будет составлять не менее 1 гигабита в секунду.Как отметил вице-президент и директор по маркетингу подразделения Huawei Wireless Solution Гань Бинь, появление широкополосных и многоантенных технологий 5G уже принесло ощутимые преимущества.В линейку TDD Massive MIMO третьего поколения входят серии MetaAAU и BladeAAU. MetaAAU имеет вдвое больше антенных элементов по сравнению со вторым поколением. На данный момент - это рекорд в отрасли.Как рассказал корреспонденту РИА Новости главный эксперт по беспроводным технологиям Huawei Евразия Дмитрий Конарев, MetaAAU – это активная антенная система, где большее количество диполей антенны позволяет более эффективно работать с лучами, которые формируются на Massive MIMO.Он добавил, что "зеленые" решения являются одними из ключевых для Huawei."В планах компании - к 2030 году уменьшить затраты энергии на передачу одного бита в сто раз. Этому помогут лучшие усилители, КПД которых стремительно приближается к 90%, лучшие микросхемы и лучшая архитектура устройств", - указал Конарев.Звонить по-новомуВ рамках конгресса Huawei представила решение 5G New Calling, которое дает расширенные возможности голосовой связи с технологией HD Voice, а также функции передачи изображений, видео и интерактивные сервисы.Для развертывания решения 5G New Calling операторам достаточно модернизировать инфраструктуру IMS (систему передачи мультимедиа – ред.), чтобы обеспечить поддержку передачи данных нового формата. Во время звонка можно будет интерактивно обмениваться и даже совместно работать с любым контентом, начиная с текста и изображений и заканчивая видео.Акулинин рассказал и о другом интерактивном решении – New Messaging, позволяющем отправлять сообщения, которые затем разворачиваются подобно приложениям на телефоне у получателя. Открывая такое сообщение, клиент может, например, бесшовно посмотреть видео, зайти в мини-приложение, чтобы сделать заказ, и так далее.Кроме того, Huawei представил на выставке решение для операторов связи по оказанию услуги VRBT или видео-рингбэктона, когда звонящий на номер человек может не только услышать мелодию, но и просмотреть видео.Он подчеркнул, что использовать указанные решения Huawei рекомендует на основе стандарта 5G, позволяющего без чрезмерной нагрузки на сеть массово передавать в высоком качестве большие объемы видеоинформации.СуперустройствоРаспространение 5G дало новый импульс развитию интернета вещей (Internet of Things, IoT). На форуме Huawei представила новинки для умного дома и офиса, способные объединяться в систему Super Device.Приверженность компании стратегии взаимодействия устройств подтвердил исполнительный и генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю. Он, в частности, рассказал о том, как компания объединила ПК, смартфоны, планшеты и другие устройства в единую экосистему, позволяющую пользователям создавать свой Super Device. В ее рамках пользователи могут обмениваться файлами между устройствами с помощью "мультиэкрана", просто перетаскивая значки с других устройств на свой ПК, являющийся центральным узлом.Функцию Super Device поддерживают недавно выпущенные модели Huawei MateBook X Pro, MateStation X, MateBook E, MatePad Paper и MatePad. Кроме того, пользователи существующих моделей могут воспользоваться функцией Super Device, обновив Huawei PC Manager до последней версии. Запуск такой системы приближает Huawei к реализации концепции умного офиса, обеспечивающего "безграничное творчество и бесперебойную коммуникацию", отметил Ю.Флагман и его эскадраВ рамках конгресса Huawei Consumer Business Group объявила о выпуске семи новых продуктов, включая новейший флагманский ноутбук, универсальный ПК, новый ноутбук 2 в 1, первый планшет E-Ink, новый планшет на операционной системе HarmonyOS, первый в истории компании принтер и новую портативную колонку.Новый флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro, по данным компании, значительно превосходит своего предшественника как в плане инновационных технологий и интеллектуальных возможностей, так и в плане эстетического дизайна. В системе Super Device он подключается и взаимодействует с другими устройствами Huawei.Устройство оснащено сенсорным дисплеем Real Colour FullView с диагональю 14,2 дюйма и разрешением 3,1K, оно имеет ультравысокое соотношение экрана к корпусу - 92,5%. Ноутбук обеспечивает более реалистичные цвета: он стал первым в мире продуктом, сертифицированным на точность цветопередачи независимым аудитором TÜV Rheinland. Устройство имеет клиновидный корпус и весит всего 1,38 килограмма, сочетая минималистичную эстетику с удобным захватом. MateBook X Pro оснащен системой Huawei Sound с шестью динамиками для пространственного звучания с эффектом погружения. Функция Free Touch Gesture позволяет пользователям делать снимки экрана, запускать запись экрана, регулировать яркость и громкость воспроизведения с помощью простых жестов.Ноутбук 2 в 1 Huawei MateBook E создан специально для мобильного офиса. Он свободно меняет форму, сочетая преимущества традиционных ноутбуков и планшетов. Ноутбук тонкий (7,99 миллиметров) и легкий (709 граммов), обладает кинематографически широкой цветовой гаммой, точностью цветопередачи профессионального класса и пиковой яркостью экрана до 600 нит, что обеспечивает стабильное изображение даже при использовании под ярким солнечным светом.Настольный компьютер "все в одном" Huawei MateStation X также отличается минималистичным дизайном без видимых портов на задней панели. Благодаря уникальной конструкции динамического шарнира пользователи могут легко регулировать угол наклона экрана одним пальцем. Huawei MateStation X имеет узкую рамку и соотношение размеров экрана к общей площади дисплея 92%.Компания выпустила также новую линейку планшетов Huawei MatePad и Huawei MatePad Paper, предназначенных для чтения и легкой офисной работы. Экран MatePad сертифицирован TÜV Rheinland как дисплей с низким уровнем синего света и без мерцания. Он также поддерживает функцию Natural Tone для защиты глаз и совместим со стилусом Huawei M-Pencil второго поколения, что позволяет вести заметки.В свою очередь, MatePad Paper работает на базе алгоритма Huawei E-Ink Display Enhancement Algorithm, что обеспечивает ощущение чтения с бумажного листа. При использовании вместе со стилусом Huawei M-Pencil поддерживает несколько методов ввода, таких как рукописный ввод, запись голоса и преобразование записей от руки в текст.Планшет E-Ink под управлением HarmonyOS может легко подключаться к другим устройствам Huawei, включая телефон для перетаскивания файлов и ПК для эффективной работы. Пользователи могут продолжать просматривать контент с телефона или ПК на подключенном Huawei MatePad Paper для более удобного чтения и снижения нагрузки на глаза. Устройство также может работать как внешний накопитель для ПК, обеспечивая двустороннюю передачу документов и электронных книг.Huawei PixLab X1 - первый лазерный принтер компании Huawei. Он печатает, сканирует и копирует, что позволяет использовать его как дома, так и в небольшом офисе. Такие функции, как Pop-up Pairing (быстрое сопряжение с другими устройствам), Tap to Print (печать по касанию) и Remote Printing4 (удаленная печать), упрощают использование принтера вместе с телефонами и планшетами Huawei.Huawei Sound Joy - это первая портативная колонка Huawei, обеспечивающая высокое качество звука благодаря системе из четырех динамиков. Колонка имеет аккумуляторную батарею емкостью 8800 миллиампер/час, рассчитанную на 26 часов непрерывного воспроизведения.Как заявляют в компании, запуск этих продуктов стал еще одним шагом Huawei к достижению цели Стратегии взаимодействия устройств по мере того, как функция Super Device будет становиться доступной для большего количества устройств.За углеродную нейтральность: больше битов, меньше ваттПо мнению действующего главы Huawei Го Пина, достижение углеродной нейтральности очень важно для долгосрочной жизнеспособности цифровой экономики. "Плотность подключений и вычислительные мощности определяют потенциал цифровой экономики, однако цифровая инфраструктура должна также иметь устойчивость в долгосрочной перспективе. Поэтому нам нужно рассмотреть еще один аспект проблемы – сокращение выбросов углерода", - отметил Го Пин.Он рассказал, что Huawei сегодня руководствуется философией "Больше битов, меньше ватт", в рамках которой компания взяла обязательство повысить энергоэффективность своих продуктов в 2,7 раза. Благодаря новейшим разработкам в различных областях, индустрия ИКТ поможет другим отраслям промышленности снизить свой углеродный след. Объем такого снижения может быть в 10 больше, чем весь углеродный след самой отрасли ИКТ, уверен Го Пин.В свою очередь, исполнительный директор компании Райан Дин рассказал, что сегодня Huawei имеет "полный спектр" экологичных решений, включая "зеленые" сайты, "зеленые" сети и "зеленую" эксплуатацию.В конце саммита Huawei предложила инициативу, направленную на обеспечение экологически чистого развития с помощью "зеленых" ИКТ. Инициатива включает три основных направления: ускорение развития возобновляемых источников энергии, цифровизацию управления традиционными источниками энергии и создание условий для экологически чистого развития бизнеса с помощью цифровых технологий и цифровой трансформации. Конечная цель инициативы — сделать жизнь лучше, бизнес более интеллектуальным, общество более инклюзивным, а мир более экологичным благодаря инновационным цифровым технологиям, рассказали в Huawei.

