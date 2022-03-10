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Гуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область

Гуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область - РИА Новости, 10.03.2022

Гуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область

Гуманитарная помощь от вологжан для жителей ДНР и ЛНР доставлена на распределительный пункт в Ростовскую область, фура с 20 тоннами пожертвований проехал... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:06

2022-03-10T14:06

2022-03-10T14:06

вологодская область

ситуация в днр и лнр

череповец

единая россия

вологодская область

андрей луценко

признание днр и лнр в россии

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ВОЛОГДА, 10 мар – РИА Новости. Гуманитарная помощь от вологжан для жителей ДНР и ЛНР доставлена на распределительный пункт в Ростовскую область, фура с 20 тоннами пожертвований проехал порядка 1,5 тысяч километров, сообщил РИА Новости спикер Законодательного собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.Вещи, переданные со всей Вологодской области для эвакуированных из Донбасса, были погружены на сборных пунктах Вологды и Череповца. Пункты сбора гуманитарной помощи были отрыты с 22 февраля во всех районах области: в местных отделениях партии "Единая Россия" и в оперативных штабах "Мы вместе". Менее чем за две недели жители региона и вологодский бизнес передали более 20 тонн различных вещей и продуктов."Уже после отправки первой партии груза на наших складах скопилось несколько тонн пожертвований. Это значит, что скоро мы отправим вторую машину, а если понадобится, третью, четвёртую и так далее. Мы не оставим жителей ЛНР и ДНР один на один с горем. Я хочу поблагодарить всех жителей Вологодской области, которые откликнулись на просьбу о помощи. Ее приносили взрослые, дети, наши уважаемые пенсионеры. Большая благодарность предприятиям, которые также внесли свою лепту. Вологжане доказали, что своих в беде не бросают", - сказал Луценко.

https://ria.ru/20220305/vologodchina-1776816503.html

череповец

вологодская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ситуация в днр и лнр, череповец, единая россия, вологодская область, андрей луценко, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию