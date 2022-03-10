Гуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиГуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
Гуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
ВОЛОГДА, 10 мар – РИА Новости. Гуманитарная помощь от вологжан для жителей ДНР и ЛНР доставлена на распределительный пункт в Ростовскую область, фура с 20 тоннами пожертвований проехал порядка 1,5 тысяч километров, сообщил РИА Новости спикер Законодательного собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.
Вещи, переданные со всей Вологодской области для эвакуированных из Донбасса, были погружены на сборных пунктах Вологды и Череповца. Пункты сбора гуманитарной помощи были отрыты с 22 февраля во всех районах области: в местных отделениях партии "Единая Россия" и в оперативных штабах "Мы вместе". Менее чем за две недели жители региона и вологодский бизнес передали более 20 тонн различных вещей и продуктов.
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиГуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
1 из 3
Гуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиГуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
2 из 3
Гуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиГуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
3 из 3
Гуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
1 из 3
Гуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
2 из 3
Гуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
3 из 3
Гуманитарная помощь от вологжан доставлена в Ростовскую область
"Уже после отправки первой партии груза на наших складах скопилось несколько тонн пожертвований. Это значит, что скоро мы отправим вторую машину, а если понадобится, третью, четвёртую и так далее. Мы не оставим жителей ЛНР и ДНР один на один с горем. Я хочу поблагодарить всех жителей Вологодской области, которые откликнулись на просьбу о помощи. Ее приносили взрослые, дети, наши уважаемые пенсионеры. Большая благодарность предприятиям, которые также внесли свою лепту. Вологжане доказали, что своих в беде не бросают", - сказал Луценко.