https://ria.ru/20220310/gosoboronzakaz-1777429595.html

Ростех выполнит гособоронзаказ даже под новыми санкциями, заверил Чемезов

Ростех выполнит гособоронзаказ даже под новыми санкциями, заверил Чемезов - РИА Новости, 10.03.2022

Ростех выполнит гособоронзаказ даже под новыми санкциями, заверил Чемезов

Техническое перевооружение предприятий Ростеха позволит им выполнять Гособоронзаказ даже при новых санкциях, введенных из-за спецоперации на Украине, заявил... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:32

2022-03-10T11:32

2022-03-10T11:44

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

ростех

владимир путин

оон

безопасность

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Техническое перевооружение предприятий Ростеха позволит им выполнять Гособоронзаказ даже при новых санкциях, введенных из-за спецоперации на Украине, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с рабочим коллективом, видео которой оказалось в распоряжении РИА Новости.В то же время Чемезов отметил, что Ростех пересмотрит свои приоритеты - фокус будет направлен на товары и услуги самой первой необходимости, которые сегодня жизненно необходимы стране.Чемезов также заверил сотрудников, что зарплаты будут выплачиваться всегда, несмотря на жесткие санкции."Если говорить о предприятиях "Ростеха", все руководители, и я всех предупредил, они обязаны обеспечить все социальные задачи, которые стояли перед руководством в отношении своих сотрудников, всё будет выполнено. И заработная плата будет всегда выплачиваться, и всё, что было ранее нами обещано, будет выполнено", - сказал Чемезов.Глава "Ростеха" добавил, что все средства сотрудников корпорации, хранящиеся в Новикомбанке, будут сохранены."Я разговаривал только что с председателем правления Еленой Георгиевой. Я вас хочу заверить, что банк в полном порядке, финансово стабилен. Все ваши средства будут защищены. Созданы большие резервы, которые превышают те объемы, которые хранятся на депозитах банка. Поэтому не беспокойтесь, все ваши средства будут сохранены", - заверил Чемезов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777357283.html

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чемезов: Модернизация предприятий дает возможность успешно выполнять гособоронзаказ Предприятия "Ростеха" смогут выполнить гособоронзаказ даже под новыми санкциями, сказал Чемезов. Кадры его встречи с коллективом оказались в распоряжении РИА Новости. 2022-03-10T11:32 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ростех, владимир путин, оон, безопасность