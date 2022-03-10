https://ria.ru/20220310/gaz-1777420104.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 10.03.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 1600 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник продолжают устойчивое РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:53

2022-03-10T10:53

2022-03-10T10:53

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россия

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природный газ

европа

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник продолжают устойчивое снижение, в первые минуты торгов четверга теряют около 10%, падали ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1615 долларов и уже через несколько минут опустились до 1592,4 доллара, что на 10,2% ниже расчетной цены накануне - 1773 доллара. Пока это ценовой минимум торгов.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

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Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-03-10T10:53 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, азия, природный газ, европа