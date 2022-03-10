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Эксперт: ЕС не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года
Эксперт: ЕС не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года - РИА Новости, 10.03.2022
Эксперт: ЕС не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года
Евросоюз не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года из-за крайне высокой зависимости от него, но в долгосрочной перспективе европейцы готовы... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:01
2022-03-10T14:21
экономика
цены на нефть
версаль
россия
италия
евросоюз
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Евросоюз не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года из-за крайне высокой зависимости от него, но в долгосрочной перспективе европейцы готовы уйти от экспорта российских энергоносителей, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов.Ранее СМИ со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале сообщили, что Евросоюз будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России в связи с ситуацией на Украине."Если говорить о краткосрочных перспективах, то есть, возможно ли это сделать в ближайшие год-два, то это представляется невозможным в силу крайне высокой зависимости ЕС в первую очередь по природному газу, потому что по нему она зависит от России – в зависимости от погодных условий – на 30-40%. Заместить объемы в такие сроки альтернативными источниками поставок или даже за счет запуска всех возможных альтернативных источников энергии крайне маловероятно, даже просто невероятно и невозможно", - сказал он в беседе с агентством.Запуск угольных электростанций в Италии, Германии, возможное продление работы немецких АЭС – все это только снимет небольшую часть потребностей Европы, в частности, в природном газе для выработки электроэнергии.Также рассматривается возможность получения газа от других стран, указал Громов, и основные надежды Европа питает на сжиженный природный газ из Катара и США. Существенные дополнительные объемы американского СПГ появятся на рынке не раньше 2024 года, из Катара – не раньше 2026-27 гг."Поэтому получается, что в ближайшие год-два уйти от зависимости от природного газа Европе не получится. Но надо понимать, что принятое политическое решение на фоне ситуации на Украине означает, что Европа готова и планирует в среднесрочной, долгосрочной перспективе планирует действительно отказаться от российских энергоресурсов, и с этим надо считаться", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/es-1777391401.html
версаль
россия
италия
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, цены на нефть, версаль, россия, италия, евросоюз, признание днр и лнр в россии
10:01 10.03.2022 (обновлено: 14:21 10.03.2022)
 
Эксперт: ЕС не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года

Эксперт Громов: ЕС не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Евросоюз не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года из-за крайне высокой зависимости от него, но в долгосрочной перспективе европейцы готовы уйти от экспорта российских энергоносителей, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов.
Ранее СМИ со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале сообщили, что Евросоюз будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России в связи с ситуацией на Украине.
"Если говорить о краткосрочных перспективах, то есть, возможно ли это сделать в ближайшие год-два, то это представляется невозможным в силу крайне высокой зависимости ЕС в первую очередь по природному газу, потому что по нему она зависит от России – в зависимости от погодных условий – на 30-40%. Заместить объемы в такие сроки альтернативными источниками поставок или даже за счет запуска всех возможных альтернативных источников энергии крайне маловероятно, даже просто невероятно и невозможно", - сказал он в беседе с агентством.
Запуск угольных электростанций в Италии, Германии, возможное продление работы немецких АЭС – все это только снимет небольшую часть потребностей Европы, в частности, в природном газе для выработки электроэнергии.
Также рассматривается возможность получения газа от других стран, указал Громов, и основные надежды Европа питает на сжиженный природный газ из Катара и США. Существенные дополнительные объемы американского СПГ появятся на рынке не раньше 2024 года, из Катара – не раньше 2026-27 гг.
"Поэтому получается, что в ближайшие год-два уйти от зависимости от природного газа Европе не получится. Но надо понимать, что принятое политическое решение на фоне ситуации на Украине означает, что Европа готова и планирует в среднесрочной, долгосрочной перспективе планирует действительно отказаться от российских энергоресурсов, и с этим надо считаться", - резюмировал он.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 04:08
Reuters сообщил о планах ЕС постепенно отказаться от покупки газа у России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
ЭкономикаЦены на нефтьВерсальРоссияИталияЕвросоюзПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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