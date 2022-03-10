https://ria.ru/20220310/gaz-1777410493.html

Эксперт: ЕС не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года

Эксперт: ЕС не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года - РИА Новости, 10.03.2022

Эксперт: ЕС не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года

Евросоюз не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года из-за крайне высокой зависимости от него, но в долгосрочной перспективе европейцы готовы... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:01

2022-03-10T10:01

2022-03-10T14:21

экономика

цены на нефть

версаль

россия

италия

евросоюз

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Евросоюз не сможет отказаться от российского газа в ближайшие два года из-за крайне высокой зависимости от него, но в долгосрочной перспективе европейцы готовы уйти от экспорта российских энергоносителей, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов.Ранее СМИ со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале сообщили, что Евросоюз будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России в связи с ситуацией на Украине."Если говорить о краткосрочных перспективах, то есть, возможно ли это сделать в ближайшие год-два, то это представляется невозможным в силу крайне высокой зависимости ЕС в первую очередь по природному газу, потому что по нему она зависит от России – в зависимости от погодных условий – на 30-40%. Заместить объемы в такие сроки альтернативными источниками поставок или даже за счет запуска всех возможных альтернативных источников энергии крайне маловероятно, даже просто невероятно и невозможно", - сказал он в беседе с агентством.Запуск угольных электростанций в Италии, Германии, возможное продление работы немецких АЭС – все это только снимет небольшую часть потребностей Европы, в частности, в природном газе для выработки электроэнергии.Также рассматривается возможность получения газа от других стран, указал Громов, и основные надежды Европа питает на сжиженный природный газ из Катара и США. Существенные дополнительные объемы американского СПГ появятся на рынке не раньше 2024 года, из Катара – не раньше 2026-27 гг."Поэтому получается, что в ближайшие год-два уйти от зависимости от природного газа Европе не получится. Но надо понимать, что принятое политическое решение на фоне ситуации на Украине означает, что Европа готова и планирует в среднесрочной, долгосрочной перспективе планирует действительно отказаться от российских энергоресурсов, и с этим надо считаться", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/es-1777391401.html

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россия

италия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-03-10T10:01 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, версаль, россия, италия, евросоюз, признание днр и лнр в россии