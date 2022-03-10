https://ria.ru/20220310/gaz-1777406710.html

Франция готовится к остановке поставок российского газа в Европу, пишут СМИ

Франция готовится к остановке поставок российского газа в Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2022

Франция готовится к остановке поставок российского газа в Европу, пишут СМИ

Власти Франции готовятся к "худшему сценарию", а именно к остановке поставок российского газа в Европу или к "срыву" ввоза со стороны России на фоне ситуации... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:31

2022-03-10T09:31

2022-03-10T09:31

цены на нефть

владимир путин

дмитрий биричевский

россия

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вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

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ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Власти Франции готовятся к "худшему сценарию", а именно к остановке поставок российского газа в Европу или к "срыву" ввоза со стороны России на фоне ситуации вокруг Украины и санкций, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.По их данным, представители энергетической отрасли Франции в течение нескольких дней пытаются найти решение на случай, если страна останется без российского газа. Как заявили источники, межведомственные встречи с основными представителями рынка проходили ежедневно: нефтегазовыми компаниями Engie и TotalEnergies, газовой компанией Gaz de France и рядом других.В понедельник представители компаний собрались в правительстве для обсуждения возможности прекращения российского газа в ЕС. "Этот риск невелик, тем более что "Газпром" всегда осуществлял поставки, но мы к этому готовимся ... Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра) попросил нас выпустить как можно больше поставок газа", - заявил источник канала в компании Engie.Как подчеркнула резиденция премьера, Франции нужно максимально пополнить запасы газа "в преддверии следующей зимы". Основной расчет делается на поставки сжиженного природного газа по морю, из стран Азии, Японии, Египта, Катара, США или Австралии. Эти страны, как ожидается, смогут заменить половину российского импорта."Ввоз СПГ - это капля в море, нужно будет основательно сократить потребление", - подчеркнул руководитель компании Elengy, управляющей терминалами сжиженного газа в Европе.Ранее агентство Рейтер заявило, что Евросоюз будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России, точных сроков нет.Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/energoresursy-1777314417.html

https://ria.ru/20220309/ssha-1777284548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, москва, луганская народная республика, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии