https://ria.ru/20220310/finlyandiya-1777449672.html

Президент Финляндии заявил, что планирует позвонить Путину в пятницу

Президент Финляндии заявил, что планирует позвонить Путину в пятницу - РИА Новости, 10.03.2022

Президент Финляндии заявил, что планирует позвонить Путину в пятницу

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину в пятницу. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:01

2022-03-10T13:01

2022-03-10T13:02

в мире

финляндия

владимир путин

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саули ниинисте

франция

германия

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину в пятницу."Завтра у меня будет разговор с (президентом России Владимиром) Путиным", - сказал он на встрече с парламентариями.Ниинисте отметил, что важно, несмотря ни на что, поддерживать связь с Россией, приведя в пример президентов ФРГ и Франции.

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776865957.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, владимир путин, россия, саули ниинисте, франция, германия