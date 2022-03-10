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Президент Финляндии заявил, что планирует позвонить Путину в пятницу
Президент Финляндии заявил, что планирует позвонить Путину в пятницу - РИА Новости, 10.03.2022
Президент Финляндии заявил, что планирует позвонить Путину в пятницу
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину в пятницу. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:01
2022-03-10T13:02
в мире
финляндия
владимир путин
россия
саули ниинисте
франция
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину в пятницу."Завтра у меня будет разговор с (президентом России Владимиром) Путиным", - сказал он на встрече с парламентариями.Ниинисте отметил, что важно, несмотря ни на что, поддерживать связь с Россией, приведя в пример президентов ФРГ и Франции.
https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776865957.html
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в мире, финляндия, владимир путин, россия, саули ниинисте, франция, германия
13:01 10.03.2022 (обновлено: 13:02 10.03.2022)
 
Президент Финляндии заявил, что планирует позвонить Путину в пятницу

Президент Финляндии Ниинисте заявил, что планирует в пятницу позвонить Путину

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину в пятницу.
"Завтра у меня будет разговор с (президентом России Владимиром) Путиным", - сказал он на встрече с парламентариями.
Ниинисте отметил, что важно, несмотря ни на что, поддерживать связь с Россией, приведя в пример президентов ФРГ и Франции.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 01:56
В Финляндии заявили о негативном эффекте антироссийских санкций
 
В миреФинляндияВладимир ПутинРоссияСаули НиинистеФранцияГермания
 
 
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