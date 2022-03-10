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В Мариинском театре прошла премьера оперы "Джоконда" Понкьелли

В Мариинском театре прошла премьера оперы "Джоконда" Понкьелли - РИА Новости, 10.03.2022

В Мариинском театре прошла премьера оперы "Джоконда" Понкьелли

В Мариинском театре прошла премьера оперы итальянского композитора Амилькаре Понкьелли "Джоконда", сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:28

2022-03-10T12:28

2022-03-10T12:28

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Мариинском театре прошла премьера оперы итальянского композитора Амилькаре Понкьелли "Джоконда", сообщает пресс-служба театра.Партию Джоконды исполнила Ирина Чурилова (сопрано). Дирижер — Валерий Гергиев."Это название — "Джоконда" — не появлялось на афише театра с ХIХ века", — говорится в пресс-релизе.В основе либретто — пьеса Виктора Гюго "Анджело, тиран Падуанский". Драматург и композитор Арриго Бойто, будущий либреттист Верди, изменил имена героев и перенес действие из Падуи в Венецию ХVII века. Каждому из четырех действий Бойто дал яркие названия: "Львиная пасть", "Четки", " Золотой дом" и "Канал Орфано".По жанру "Джоконда" — " большая опера" в духе "Аиды", с романтическим сплетением роковых страстей, ревностью, завистью, мнимыми и реальными убийствами. В ней есть сложные ансамбли и хоры, исповедальные арии, а также балетные номера. В опере также задействованы Ахмед Агади, Владислав Куприянов, Станислав Трофимов, Елена Витман.

https://ria.ru/20220309/lenkom-1777268664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валерий гергиев, мариинский театр, театр, опера