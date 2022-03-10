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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220310/dzhokonda-1777274090.html
В Мариинском театре прошла премьера оперы "Джоконда" Понкьелли
В Мариинском театре прошла премьера оперы "Джоконда" Понкьелли - РИА Новости, 10.03.2022
В Мариинском театре прошла премьера оперы "Джоконда" Понкьелли
В Мариинском театре прошла премьера оперы итальянского композитора Амилькаре Понкьелли "Джоконда", сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:28
2022-03-10T12:28
культура
новости культуры
валерий гергиев
мариинский театр
театр
опера
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Мариинском театре прошла премьера оперы итальянского композитора Амилькаре Понкьелли "Джоконда", сообщает пресс-служба театра.Партию Джоконды исполнила Ирина Чурилова (сопрано). Дирижер — Валерий Гергиев."Это название — "Джоконда" — не появлялось на афише театра с ХIХ века", — говорится в пресс-релизе.В основе либретто — пьеса Виктора Гюго "Анджело, тиран Падуанский". Драматург и композитор Арриго Бойто, будущий либреттист Верди, изменил имена героев и перенес действие из Падуи в Венецию ХVII века. Каждому из четырех действий Бойто дал яркие названия: "Львиная пасть", "Четки", " Золотой дом" и "Канал Орфано".По жанру "Джоконда" — " большая опера" в духе "Аиды", с романтическим сплетением роковых страстей, ревностью, завистью, мнимыми и реальными убийствами. В ней есть сложные ансамбли и хоры, исповедальные арии, а также балетные номера. В опере также задействованы Ахмед Агади, Владислав Куприянов, Станислав Трофимов, Елена Витман.
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новости культуры, валерий гергиев, мариинский театр, театр, опера
12:28 10.03.2022
 
В Мариинском театре прошла премьера оперы "Джоконда" Понкьелли

Мариинский театр представил премьеру оперы "Джоконда" Понкьелли с Валерием Гергиевым

© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театраАфиша оперы "Джоконда"
Афиша оперы Джоконда
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Мариинском театре прошла премьера оперы итальянского композитора Амилькаре Понкьелли "Джоконда", сообщает пресс-служба театра.
Партию Джоконды исполнила Ирина Чурилова (сопрано). Дирижер — Валерий Гергиев.
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театраИрина Чурилова и Валерий Гергиев в Концертном зале театра
Ирина Чурилова и Валерий Гергиев в Концертном зале театра
© Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра
Ирина Чурилова и Валерий Гергиев в Концертном зале театра
"Это название — "Джоконда" — не появлялось на афише театра с ХIХ века", — говорится в пресс-релизе.
В основе либретто — пьеса Виктора Гюго "Анджело, тиран Падуанский". Драматург и композитор Арриго Бойто, будущий либреттист Верди, изменил имена героев и перенес действие из Падуи в Венецию ХVII века. Каждому из четырех действий Бойто дал яркие названия: "Львиная пасть", "Четки", " Золотой дом" и "Канал Орфано".
По жанру "Джоконда" — " большая опера" в духе "Аиды", с романтическим сплетением роковых страстей, ревностью, завистью, мнимыми и реальными убийствами. В ней есть сложные ансамбли и хоры, исповедальные арии, а также балетные номера.
В опере также задействованы Ахмед Агади, Владислав Куприянов, Станислав Трофимов, Елена Витман.
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