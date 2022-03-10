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В Пензе задержали директора предприятия после ЧП с битумом
В Пензе задержали директора предприятия после ЧП с битумом - РИА Новости, 10.03.2022
В Пензе задержали директора предприятия после ЧП с битумом
Второе уголовное дело завели по факту разгерметизации резервуара с битумом в Пензе, в результате чего погибли двое работников и еще восемь пострадали, по... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:58
2022-03-10T00:58
происшествия
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
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САРАТОВ, 10 мар — РИА Новости. Второе уголовное дело завели по факту разгерметизации резервуара с битумом в Пензе, в результате чего погибли двое работников и еще восемь пострадали, по подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов задержан директор предприятия, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее главк МЧС сообщил, что информация о разгерметизации резервуара для хранения битума поступила в ведомство в 08.40 мск среды. По данным прокуратуры, два человека погибли, еще восемь госпитализированы в результате ЧП на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие". По данным губернатора, один из пострадавших находится в реанимации. СК завел дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.Уточняется, что по факту ЧП возбуждено второе уголовное дело — по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух человек", которое соединено в одно производство с ранее возбужденным делом."По данным следствия, на территории открытого акционерного общества "Энергоснабжающее предприятие" по улице Антонова в городе Пензе эксплуатировался резервуар, в котором хранилось около 2 тысяч тонн битума, при этом емкость не предназначалась для хранения данного вещества. В результате разгерметизации резервуара два работника организации в возрасте 48 и 60 лет получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью, еще восемь пострадавших госпитализированы", — отмечается в сообщении.Росприроднадзор ранее сообщил, что вероятной причиной возгорания битума и последующего взрыва стали сварочные работы с нарушением техники безопасности. По оценке ведомства, из-за ЧП нефтепродукты разлились на площади около 2,5 гектара.
https://ria.ru/20220309/proisshestviya-1777274309.html
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происшествия, пенза, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов
00:58 10.03.2022
 
В Пензе задержали директора предприятия после ЧП с битумом

Региональное управление СК: в Пензе задержали директора предприятия после ЧП с битумом

© Фото : ГУ МЧС по по Пензенской областиНа месте разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе
На месте разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : ГУ МЧС по по Пензенской области
На месте разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе
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САРАТОВ, 10 мар — РИА Новости. Второе уголовное дело завели по факту разгерметизации резервуара с битумом в Пензе, в результате чего погибли двое работников и еще восемь пострадали, по подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов задержан директор предприятия, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее главк МЧС сообщил, что информация о разгерметизации резервуара для хранения битума поступила в ведомство в 08.40 мск среды. По данным прокуратуры, два человека погибли, еще восемь госпитализированы в результате ЧП на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие". По данным губернатора, один из пострадавших находится в реанимации. СК завел дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

"По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух человек, в порядке статьи 91 УПК РФ задержан директор акционерного общества, с его участием проводятся следственные действия. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, причин и условий, способствовавших произошедшему", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту ЧП возбуждено второе уголовное дело — по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух человек", которое соединено в одно производство с ранее возбужденным делом.
Момент разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе. Видео с камеры наблюдения
Вчера, 15:39
Взрыв резервуара с битумом в Пензе попал на видео
"По данным следствия, на территории открытого акционерного общества "Энергоснабжающее предприятие" по улице Антонова в городе Пензе эксплуатировался резервуар, в котором хранилось около 2 тысяч тонн битума, при этом емкость не предназначалась для хранения данного вещества. В результате разгерметизации резервуара два работника организации в возрасте 48 и 60 лет получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью, еще восемь пострадавших госпитализированы", — отмечается в сообщении.
Росприроднадзор ранее сообщил, что вероятной причиной возгорания битума и последующего взрыва стали сварочные работы с нарушением техники безопасности. По оценке ведомства, из-за ЧП нефтепродукты разлились на площади около 2,5 гектара.
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