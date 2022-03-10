https://ria.ru/20220310/direktor-1777385124.html

В Пензе задержали директора предприятия после ЧП с битумом

В Пензе задержали директора предприятия после ЧП с битумом - РИА Новости, 10.03.2022

В Пензе задержали директора предприятия после ЧП с битумом

Второе уголовное дело завели по факту разгерметизации резервуара с битумом в Пензе, в результате чего погибли двое работников и еще восемь пострадали, по... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:58

2022-03-10T00:58

2022-03-10T00:58

происшествия

пенза

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

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САРАТОВ, 10 мар — РИА Новости. Второе уголовное дело завели по факту разгерметизации резервуара с битумом в Пензе, в результате чего погибли двое работников и еще восемь пострадали, по подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов задержан директор предприятия, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее главк МЧС сообщил, что информация о разгерметизации резервуара для хранения битума поступила в ведомство в 08.40 мск среды. По данным прокуратуры, два человека погибли, еще восемь госпитализированы в результате ЧП на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие". По данным губернатора, один из пострадавших находится в реанимации. СК завел дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.Уточняется, что по факту ЧП возбуждено второе уголовное дело — по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух человек", которое соединено в одно производство с ранее возбужденным делом."По данным следствия, на территории открытого акционерного общества "Энергоснабжающее предприятие" по улице Антонова в городе Пензе эксплуатировался резервуар, в котором хранилось около 2 тысяч тонн битума, при этом емкость не предназначалась для хранения данного вещества. В результате разгерметизации резервуара два работника организации в возрасте 48 и 60 лет получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью, еще восемь пострадавших госпитализированы", — отмечается в сообщении.Росприроднадзор ранее сообщил, что вероятной причиной возгорания битума и последующего взрыва стали сварочные работы с нарушением техники безопасности. По оценке ведомства, из-за ЧП нефтепродукты разлились на площади около 2,5 гектара.

https://ria.ru/20220309/proisshestviya-1777274309.html

пенза

саратов

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, пенза, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов