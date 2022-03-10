В Пензе задержали директора предприятия после ЧП с битумом
Региональное управление СК: в Пензе задержали директора предприятия после ЧП с битумом
© Фото : ГУ МЧС по по Пензенской областиНа месте разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе
На месте разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе
САРАТОВ, 10 мар — РИА Новости. Второе уголовное дело завели по факту разгерметизации резервуара с битумом в Пензе, в результате чего погибли двое работников и еще восемь пострадали, по подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов задержан директор предприятия, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее главк МЧС сообщил, что информация о разгерметизации резервуара для хранения битума поступила в ведомство в 08.40 мск среды. По данным прокуратуры, два человека погибли, еще восемь госпитализированы в результате ЧП на производственном объекте ОАО "Энергоснабжающее предприятие". По данным губернатора, один из пострадавших находится в реанимации. СК завел дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.
"По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух человек, в порядке статьи 91 УПК РФ задержан директор акционерного общества, с его участием проводятся следственные действия. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, причин и условий, способствовавших произошедшему", — говорится в сообщении.
Уточняется, что по факту ЧП возбуждено второе уголовное дело — по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух человек", которое соединено в одно производство с ранее возбужденным делом.
"По данным следствия, на территории открытого акционерного общества "Энергоснабжающее предприятие" по улице Антонова в городе Пензе эксплуатировался резервуар, в котором хранилось около 2 тысяч тонн битума, при этом емкость не предназначалась для хранения данного вещества. В результате разгерметизации резервуара два работника организации в возрасте 48 и 60 лет получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью, еще восемь пострадавших госпитализированы", — отмечается в сообщении.
Росприроднадзор ранее сообщил, что вероятной причиной возгорания битума и последующего взрыва стали сварочные работы с нарушением техники безопасности. По оценке ведомства, из-за ЧП нефтепродукты разлились на площади около 2,5 гектара.