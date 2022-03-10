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В Берлине призвали обозначить перспективы вступления Боснии в Евросоюз
В Берлине призвали обозначить перспективы вступления Боснии в Евросоюз - РИА Новости, 10.03.2022
В Берлине призвали обозначить перспективы вступления Боснии в Евросоюз
Босния и Герцеговина относится к Европе, перспективы вступления в ЕС должны быть обозначены, заявила на брифинге в Сараево глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:38
2022-03-10T12:38
в мире
германия
берлин (город)
мид германии
анналена бербок
босния и герцеговина
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БЕРЛИН, 10 мар – РИА Новости. Босния и Герцеговина относится к Европе, перспективы вступления в ЕС должны быть обозначены, заявила на брифинге в Сараево глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы хотим жить сообща в европейском доме, эта страна (БиГ – ред.) относится к Европе. Поэтому важно, чтобы мы четко указали в связи с перспективой вступления в ЕС – давайте сообща, интенсивно и быстро работать над этим процессом. Но к этому относится также, что общий европейский дом поддерживает демократию, верховенство закона, все основания для этого должны быть соответствующим образом реализованы", - сказала министр, трансляцию брифинга вел в Instagram МИД ФРГ.Министр назвала "европейское будущее стран Западных Балкан" главным политическим приоритетом для федерального правительства ФРГ и для себя лично. Германия намерена "усилить присутствие" как в БиГ, так и в других странах региона, в рамках данной стратегии назначен уполномоченный правительства ФРГ по Западным Балканам, сказала Бербок.Коснувшись ситуации вокруг Украины, она вспомнила о событиях в Югославии в 1990-х годах, отметила, что "травматический опыт" в этом регионе оказал социальное и политическое влияние на ее поколение в Германии, и подчеркнула, что "есть лишь один путь – это мир и свобода". Берлин и его партнеры "не допустят эрозии мира в БиГ", подчеркнула Бербок.
https://ria.ru/20220305/nato-1776813000.html
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776097553.html
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в мире, германия, берлин (город), мид германии, анналена бербок, босния и герцеговина
12:38 10.03.2022
 
В Берлине призвали обозначить перспективы вступления Боснии в Евросоюз

Глава МИД ФРГ Бербок: надо обозначить перспективы вступления Боснии и Герцеговины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЦентральный банк Боснии в городе Сараево
Центральный банк Боснии в городе Сараево - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральный банк Боснии в городе Сараево
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БЕРЛИН, 10 мар – РИА Новости. Босния и Герцеговина относится к Европе, перспективы вступления в ЕС должны быть обозначены, заявила на брифинге в Сараево глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Мы хотим жить сообща в европейском доме, эта страна (БиГ – ред.) относится к Европе. Поэтому важно, чтобы мы четко указали в связи с перспективой вступления в ЕС – давайте сообща, интенсивно и быстро работать над этим процессом. Но к этому относится также, что общий европейский дом поддерживает демократию, верховенство закона, все основания для этого должны быть соответствующим образом реализованы", - сказала министр, трансляцию брифинга вел в Instagram МИД ФРГ.
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Министр назвала "европейское будущее стран Западных Балкан" главным политическим приоритетом для федерального правительства ФРГ и для себя лично. Германия намерена "усилить присутствие" как в БиГ, так и в других странах региона, в рамках данной стратегии назначен уполномоченный правительства ФРГ по Западным Балканам, сказала Бербок.
Коснувшись ситуации вокруг Украины, она вспомнила о событиях в Югославии в 1990-х годах, отметила, что "травматический опыт" в этом регионе оказал социальное и политическое влияние на ее поколение в Германии, и подчеркнула, что "есть лишь один путь – это мир и свобода". Берлин и его партнеры "не допустят эрозии мира в БиГ", подчеркнула Бербок.
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В миреГерманияБерлин (город)МИД ГерманииАнналена БербокБосния и Герцеговина
 
 
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