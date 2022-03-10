https://ria.ru/20220310/bosniya-1777445030.html

В Берлине призвали обозначить перспективы вступления Боснии в Евросоюз

В Берлине призвали обозначить перспективы вступления Боснии в Евросоюз - РИА Новости, 10.03.2022

В Берлине призвали обозначить перспективы вступления Боснии в Евросоюз

Босния и Герцеговина относится к Европе, перспективы вступления в ЕС должны быть обозначены, заявила на брифинге в Сараево глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:38

2022-03-10T12:38

2022-03-10T12:38

в мире

германия

берлин (город)

мид германии

анналена бербок

босния и герцеговина

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БЕРЛИН, 10 мар – РИА Новости. Босния и Герцеговина относится к Европе, перспективы вступления в ЕС должны быть обозначены, заявила на брифинге в Сараево глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы хотим жить сообща в европейском доме, эта страна (БиГ – ред.) относится к Европе. Поэтому важно, чтобы мы четко указали в связи с перспективой вступления в ЕС – давайте сообща, интенсивно и быстро работать над этим процессом. Но к этому относится также, что общий европейский дом поддерживает демократию, верховенство закона, все основания для этого должны быть соответствующим образом реализованы", - сказала министр, трансляцию брифинга вел в Instagram МИД ФРГ.Министр назвала "европейское будущее стран Западных Балкан" главным политическим приоритетом для федерального правительства ФРГ и для себя лично. Германия намерена "усилить присутствие" как в БиГ, так и в других странах региона, в рамках данной стратегии назначен уполномоченный правительства ФРГ по Западным Балканам, сказала Бербок.Коснувшись ситуации вокруг Украины, она вспомнила о событиях в Югославии в 1990-х годах, отметила, что "травматический опыт" в этом регионе оказал социальное и политическое влияние на ее поколение в Германии, и подчеркнула, что "есть лишь один путь – это мир и свобода". Берлин и его партнеры "не допустят эрозии мира в БиГ", подчеркнула Бербок.

https://ria.ru/20220305/nato-1776813000.html

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776097553.html

германия

берлин (город)

босния и герцеговина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, берлин (город), мид германии, анналена бербок, босния и герцеговина