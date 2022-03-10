https://ria.ru/20220310/biznes-1777518597.html
Свобода бизнеса внутри страны остается базовым принципом, заявил Мишустин
Свобода бизнеса внутри страны остается базовым принципом, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.03.2022
Свобода бизнеса внутри страны остается базовым принципом, заявил Мишустин
Базовым принципом останется максимальная свобода для бизнеса внутри страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:13
2022-03-10T17:13
2022-03-10T17:29
россия
экономика
михаил мишустин
санкции в отношении россии
правительство рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Базовым принципом останется максимальная свобода для бизнеса внутри страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Базовым принципом экономического реагирования останется максимальная свобода хозяйственной деятельности внутри страны, минимизация регулирования и контроля, и конечно поддержка рынка труда", - сказал Мишустин на совещании президента РФ с членами правительства.Мишустин отметил, что всё это делается для расширения импортозамещения, а также для поддержки отечественного производителя.
https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777518105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, санкции в отношении россии, правительство рф
17:13 10.03.2022 (обновлено: 17:29 10.03.2022)
Свобода бизнеса внутри страны остается базовым принципом, заявил Мишустин
Мишустин: максимальная свобода бизнеса внутри страны остается базовым принципом