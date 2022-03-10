https://ria.ru/20220310/biznes-1777518597.html

Свобода бизнеса внутри страны остается базовым принципом, заявил Мишустин

Свобода бизнеса внутри страны остается базовым принципом, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.03.2022

Свобода бизнеса внутри страны остается базовым принципом, заявил Мишустин

Базовым принципом останется максимальная свобода для бизнеса внутри страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:13

2022-03-10T17:13

2022-03-10T17:29

россия

экономика

михаил мишустин

санкции в отношении россии

правительство рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Базовым принципом останется максимальная свобода для бизнеса внутри страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Базовым принципом экономического реагирования останется максимальная свобода хозяйственной деятельности внутри страны, минимизация регулирования и контроля, и конечно поддержка рынка труда", - сказал Мишустин на совещании президента РФ с членами правительства.Мишустин отметил, что всё это делается для расширения импортозамещения, а также для поддержки отечественного производителя.

https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777518105.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, михаил мишустин, санкции в отношении россии, правительство рф