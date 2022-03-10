https://ria.ru/20220310/biznes-1777493388.html

Власти Подмосковья считают главной задачей сохранение бизнеса в регионе

Власти Подмосковья считают главной задачей сохранение бизнеса в регионе - РИА Новости, 10.03.2022

Власти Подмосковья считают главной задачей сохранение бизнеса в регионе

На сегодняшний день в Подмосковье работают практически 393 тысячи компаний и 352 тысячи самозанятых, а главная задача властей - сохранить существующий бизнес в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:52

2022-03-10T15:52

2022-03-10T15:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630230_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7076a232e2a99e9f0de59279ec02797e.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На сегодняшний день в Подмосковье работают практически 393 тысячи компаний и 352 тысячи самозанятых, а главная задача властей - сохранить существующий бизнес в регионе, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Министр подчеркнула, что на данный момент важно сохранить тот бизнес, который существует в Подмосковье - подстроиться и перестроиться, чтобы сохранить занятость и рабочие места."Возможно, частично место малого бизнеса… занять какие-то ниши, которые освободятся в производственных цепочках, в том числе между крупными и средними компаниями", - добавила Зиновьева.

https://realty.ria.ru/20220309/stroymaterialy-1777298546.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, бизнес