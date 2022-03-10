Власти Подмосковья считают главной задачей сохранение бизнеса в регионе
Сотрудник в офисе
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На сегодняшний день в Подмосковье работают практически 393 тысячи компаний и 352 тысячи самозанятых, а главная задача властей - сохранить существующий бизнес в регионе, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"393 практически тысячи компаний и 352 тысячи самозанятых - это треть нашей экономики. Вот на сегодняшний момент там работают полтора миллиона человек - это треть занятых нашей экономики, это треть по объёму производства нашей экономики", - отметила Зиновьева в ходе пленарной дискуссии на Втором Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес".
Министр подчеркнула, что на данный момент важно сохранить тот бизнес, который существует в Подмосковье - подстроиться и перестроиться, чтобы сохранить занятость и рабочие места.
"Возможно, частично место малого бизнеса… занять какие-то ниши, которые освободятся в производственных цепочках, в том числе между крупными и средними компаниями", - добавила Зиновьева.