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Власти Подмосковья считают главной задачей сохранение бизнеса в регионе
Власти Подмосковья считают главной задачей сохранение бизнеса в регионе - РИА Новости, 10.03.2022
Власти Подмосковья считают главной задачей сохранение бизнеса в регионе
На сегодняшний день в Подмосковье работают практически 393 тысячи компаний и 352 тысячи самозанятых, а главная задача властей - сохранить существующий бизнес в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:52
2022-03-10T15:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
бизнес
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На сегодняшний день в Подмосковье работают практически 393 тысячи компаний и 352 тысячи самозанятых, а главная задача властей - сохранить существующий бизнес в регионе, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Министр подчеркнула, что на данный момент важно сохранить тот бизнес, который существует в Подмосковье - подстроиться и перестроиться, чтобы сохранить занятость и рабочие места."Возможно, частично место малого бизнеса… занять какие-то ниши, которые освободятся в производственных цепочках, в том числе между крупными и средними компаниями", - добавила Зиновьева.
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московская область (подмосковье), экономика, бизнес
15:52 10.03.2022
 

Власти Подмосковья считают главной задачей сохранение бизнеса в регионе

© Depositphotos / pressmasterСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Depositphotos / pressmaster
Сотрудник в офисе
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На сегодняшний день в Подмосковье работают практически 393 тысячи компаний и 352 тысячи самозанятых, а главная задача властей - сохранить существующий бизнес в регионе, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"393 практически тысячи компаний и 352 тысячи самозанятых - это треть нашей экономики. Вот на сегодняшний момент там работают полтора миллиона человек - это треть занятых нашей экономики, это треть по объёму производства нашей экономики", - отметила Зиновьева в ходе пленарной дискуссии на Втором Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес".
Министр подчеркнула, что на данный момент важно сохранить тот бизнес, который существует в Подмосковье - подстроиться и перестроиться, чтобы сохранить занятость и рабочие места.
"Возможно, частично место малого бизнеса… занять какие-то ниши, которые освободятся в производственных цепочках, в том числе между крупными и средними компаниями", - добавила Зиновьева.
Кирпич - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 15:17
В Подмосковье усилят контроль за ценами на стройматериалы
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаБизнес
 
 
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