https://ria.ru/20220310/biznes-1777426395.html

Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике

Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике - РИА Новости, 10.03.2022

Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике

Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике за счёт использования мер господдержки, сообщает пресс-служба главы республики... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:20

2022-03-10T11:20

2022-03-10T11:20

республика адыгея

экономика

республика адыгея

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 10 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике за счёт использования мер господдержки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова."За период пандемии мы научились быстро принимать решения, выполнять важные задачи… Сегодня накопленный опыт нужно в полной мере использовать, оперативно реагировать на новые вызовы", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумпилова.Глава Адыгеи поставил задачу перед членами республиканского кабмина и главами муниципалитетов в максимально короткие сроки начать применять все изменения федерального законодательства и заранее закупать материалы, необходимые для строительства и ремонта соцобъектов."Он также добавил, что в республике будут увеличивать долю малого и среднего бизнеса в экономике с помощью всех мер поддержки МСП (малое и среднее предпринимательство – ред.) – это реально действующие инструменты", - добавляется в релизе.Со ссылкой на Кумпилова также сообщается о работе властей по обеспечению доступности товаров для населения, в первую очередь – продуктов питания, лекарств. В целях снижения цен власти намерены мониторить соблюдение минимальных торговых надбавок в магазинах и аптеках, а также на постоянной основе проводить ярмарки выходного дня.

https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, республика адыгея, мурат кумпилов