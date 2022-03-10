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Республика Адыгея
https://ria.ru/20220310/biznes-1777426395.html
Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике
Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике - РИА Новости, 10.03.2022
Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике
Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике за счёт использования мер господдержки, сообщает пресс-служба главы республики... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:20
2022-03-10T11:20
республика адыгея
экономика
республика адыгея
мурат кумпилов
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КРАСНОДАР, 10 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике за счёт использования мер господдержки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова."За период пандемии мы научились быстро принимать решения, выполнять важные задачи… Сегодня накопленный опыт нужно в полной мере использовать, оперативно реагировать на новые вызовы", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумпилова.Глава Адыгеи поставил задачу перед членами республиканского кабмина и главами муниципалитетов в максимально короткие сроки начать применять все изменения федерального законодательства и заранее закупать материалы, необходимые для строительства и ремонта соцобъектов."Он также добавил, что в республике будут увеличивать долю малого и среднего бизнеса в экономике с помощью всех мер поддержки МСП (малое и среднее предпринимательство – ред.) – это реально действующие инструменты", - добавляется в релизе.Со ссылкой на Кумпилова также сообщается о работе властей по обеспечению доступности товаров для населения, в первую очередь – продуктов питания, лекарств. В целях снижения цен власти намерены мониторить соблюдение минимальных торговых надбавок в магазинах и аптеках, а также на постоянной основе проводить ярмарки выходного дня.
https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html
https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html
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экономика, республика адыгея, мурат кумпилов
11:20 10.03.2022
 
Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике

Власти Адыгеи намерены увеличить долю МСП в экономике за счет мер господдержки

© Fotolia / Arestov AndrewДом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Fotolia / Arestov Andrew
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп
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КРАСНОДАР, 10 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике за счёт использования мер господдержки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"За период пандемии мы научились быстро принимать решения, выполнять важные задачи… Сегодня накопленный опыт нужно в полной мере использовать, оперативно реагировать на новые вызовы", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумпилова.
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Глава Адыгеи поставил задачу перед членами республиканского кабмина и главами муниципалитетов в максимально короткие сроки начать применять все изменения федерального законодательства и заранее закупать материалы, необходимые для строительства и ремонта соцобъектов.
"Он также добавил, что в республике будут увеличивать долю малого и среднего бизнеса в экономике с помощью всех мер поддержки МСП (малое и среднее предпринимательство – ред.) – это реально действующие инструменты", - добавляется в релизе.
Со ссылкой на Кумпилова также сообщается о работе властей по обеспечению доступности товаров для населения, в первую очередь – продуктов питания, лекарств. В целях снижения цен власти намерены мониторить соблюдение минимальных торговых надбавок в магазинах и аптеках, а также на постоянной основе проводить ярмарки выходного дня.
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Республика АдыгеяЭкономикаРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
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