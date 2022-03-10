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Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины
Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины - РИА Новости, 10.03.2022
Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну начали прибывать беженцы с Украины, их надо принять, разместить и накормить. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:30
2022-03-10T16:02
в мире
александр лукашенко
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну начали прибывать беженцы с Украины, их надо принять, разместить и накормить."У нас создается ситуация в плане напряжения еще и беженцами из Украины. Пошли люди из Украины. Притом это бедные люди. Это не на мерседесах. На велосипедах, пешком идут рожать к нам; детишек, стариков ведут к нам на территорию", - сказал Лукашенко на совещании с министерством обороны в четверг в Минске. Его слова приводит пресс-служба.В этой связи Лукашенко дал поручения региональным властям, прежде всего, в южных Брестской и Гомельской областях. "Еще раз надо им (беженцам – ред.) предложить, если не хватит мест там у них в санаториях и так далее, они заняты сегодня, чтобы мы могли принять этих бедных людей. Это бедные люди, которые по трое суток, по неделе вообще ничего не ели. И детки голодные", - поручил Лукашенко.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
11:30 10.03.2022 (обновлено: 16:02 10.03.2022)
 
Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины

Президент Белоруссии Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну начали прибывать беженцы с Украины, их надо принять, разместить и накормить.
"У нас создается ситуация в плане напряжения еще и беженцами из Украины. Пошли люди из Украины. Притом это бедные люди. Это не на мерседесах. На велосипедах, пешком идут рожать к нам; детишек, стариков ведут к нам на территорию", - сказал Лукашенко на совещании с министерством обороны в четверг в Минске. Его слова приводит пресс-служба.
В этой связи Лукашенко дал поручения региональным властям, прежде всего, в южных Брестской и Гомельской областях. "Еще раз надо им (беженцам – ред.) предложить, если не хватит мест там у них в санаториях и так далее, они заняты сегодня, чтобы мы могли принять этих бедных людей. Это бедные люди, которые по трое суток, по неделе вообще ничего не ели. И детки голодные", - поручил Лукашенко.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 16:50
Телеканал CNN заподозрили в тиражировании фейка об украинских беженцах
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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