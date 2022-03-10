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Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины
Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины - РИА Новости, 10.03.2022
Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну начали прибывать беженцы с Украины, их надо принять, разместить и накормить. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:30
2022-03-10T11:30
2022-03-10T16:02
в мире
александр лукашенко
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну начали прибывать беженцы с Украины, их надо принять, разместить и накормить."У нас создается ситуация в плане напряжения еще и беженцами из Украины. Пошли люди из Украины. Притом это бедные люди. Это не на мерседесах. На велосипедах, пешком идут рожать к нам; детишек, стариков ведут к нам на территорию", - сказал Лукашенко на совещании с министерством обороны в четверг в Минске. Его слова приводит пресс-служба.В этой связи Лукашенко дал поручения региональным властям, прежде всего, в южных Брестской и Гомельской областях. "Еще раз надо им (беженцам – ред.) предложить, если не хватит мест там у них в санаториях и так далее, они заняты сегодня, чтобы мы могли принять этих бедных людей. Это бедные люди, которые по трое суток, по неделе вообще ничего не ели. И детки голодные", - поручил Лукашенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
11:30 10.03.2022 (обновлено: 16:02 10.03.2022)
Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины
Президент Белоруссии Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины