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Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины

Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины - РИА Новости, 10.03.2022

Лукашенко поручил чиновникам принять и накормить беженцев с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну начали прибывать беженцы с Украины, их надо принять, разместить и накормить. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:30

2022-03-10T11:30

2022-03-10T16:02

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну начали прибывать беженцы с Украины, их надо принять, разместить и накормить."У нас создается ситуация в плане напряжения еще и беженцами из Украины. Пошли люди из Украины. Притом это бедные люди. Это не на мерседесах. На велосипедах, пешком идут рожать к нам; детишек, стариков ведут к нам на территорию", - сказал Лукашенко на совещании с министерством обороны в четверг в Минске. Его слова приводит пресс-служба.В этой связи Лукашенко дал поручения региональным властям, прежде всего, в южных Брестской и Гомельской областях. "Еще раз надо им (беженцам – ред.) предложить, если не хватит мест там у них в санаториях и так далее, они заняты сегодня, чтобы мы могли принять этих бедных людей. Это бедные люди, которые по трое суток, по неделе вообще ничего не ели. И детки голодные", - поручил Лукашенко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр