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Эксперт рассказал, как положить конец звонкам телефонных ботов
Эксперт рассказал, как положить конец звонкам телефонных ботов - РИА Новости, 09.03.2022
Эксперт рассказал, как положить конец звонкам телефонных ботов
Россияне все чаще стали получать звонки со спамом не от сотрудников колл-центров, а от телефонных роботов. Как надо поступить с ботом, чтобы он оставил вас в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T04:15
2022-03-09T04:15
олег седов
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россияне все чаще стали получать звонки со спамом не от сотрудников колл-центров, а от телефонных роботов. Как надо поступить с ботом, чтобы он оставил вас в покое, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Олег Седов.Предложение различных товаров и услуг по телефону все чаще озвучивают не люди, а специальные роботы. Чтобы избавиться от навязчивой рекламы, нужно учитывать особенности функционирования ботов, отметил эксперт.Впрочем, добавил он, такая тактика иногда приводит к нежелательным последствиям: можно пропустить не только спам, но и важные сообщения.Снизить количество звонков телефонных ботов помогает также аккуратное отношение к контактной информации. В те базы данных, которые используются для рекламных обзвонов и рассылок, номера россиян попадают от слабозащищенных в цифровом плане компаний, полагает Седов.Человек, который указывает свой номер при регистрации на онлайн-ресурсах, принадлежащих поставщикам товаров или услуг, должен быть готов к получению рекламных сообщений, продолжил эксперт."Если вы добровольно где-то оставляете свой номер телефона, это вовсе не означает, что вы добровольно даете согласие на то, чтобы вам досаждали назойливыми телефонными звонками по этому номеру. Но поставщики услуг этим часто пренебрегают и начинают "бомбить" вас рекламными спам-сообщениями и звонками", — объяснил Седов.
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олег седов, общество, технологии, россия
04:15 09.03.2022
 
Эксперт рассказал, как положить конец звонкам телефонных ботов

Эксперт Седов посоветовал не отвечать на незнакомые номера, чтобы избавиться от ботов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россияне все чаще стали получать звонки со спамом не от сотрудников колл-центров, а от телефонных роботов. Как надо поступить с ботом, чтобы он оставил вас в покое, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Олег Седов.
Предложение различных товаров и услуг по телефону все чаще озвучивают не люди, а специальные роботы. Чтобы избавиться от навязчивой рекламы, нужно учитывать особенности функционирования ботов, отметил эксперт.

"Роботы делают холодный обзвон, то есть набирают случайные номера. Чтобы снизить количество звонков (от автоматических систем, — Прим. ред.), достаточно перестать отвечать на вызовы с незнакомых номеров. Если ваш номер не отвечает, с точки зрения робота, который совершает обзвон, ваш номер становится неактуальным. Вас просто оставят в покое", — посоветовал Седов.

Впрочем, добавил он, такая тактика иногда приводит к нежелательным последствиям: можно пропустить не только спам, но и важные сообщения.
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Снизить количество звонков телефонных ботов помогает также аккуратное отношение к контактной информации. В те базы данных, которые используются для рекламных обзвонов и рассылок, номера россиян попадают от слабозащищенных в цифровом плане компаний, полагает Седов.
"Вероятность того, что ваши данные в каком-нибудь салоне красоты будут надежнейшим образом охраняться, скорее всего, нулевая. Потому что охрана данных стоит денег, а на этом обычно экономят", — считает он.
Человек, который указывает свой номер при регистрации на онлайн-ресурсах, принадлежащих поставщикам товаров или услуг, должен быть готов к получению рекламных сообщений, продолжил эксперт.
"Если вы добровольно где-то оставляете свой номер телефона, это вовсе не означает, что вы добровольно даете согласие на то, чтобы вам досаждали назойливыми телефонными звонками по этому номеру. Но поставщики услуг этим часто пренебрегают и начинают "бомбить" вас рекламными спам-сообщениями и звонками", — объяснил Седов.
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