https://ria.ru/20220309/zvonki-1777204287.html

Эксперт рассказал, как положить конец звонкам телефонных ботов

Эксперт рассказал, как положить конец звонкам телефонных ботов - РИА Новости, 09.03.2022

Эксперт рассказал, как положить конец звонкам телефонных ботов

Россияне все чаще стали получать звонки со спамом не от сотрудников колл-центров, а от телефонных роботов. Как надо поступить с ботом, чтобы он оставил вас в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T04:15

2022-03-09T04:15

2022-03-09T04:15

олег седов

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россияне все чаще стали получать звонки со спамом не от сотрудников колл-центров, а от телефонных роботов. Как надо поступить с ботом, чтобы он оставил вас в покое, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Олег Седов.Предложение различных товаров и услуг по телефону все чаще озвучивают не люди, а специальные роботы. Чтобы избавиться от навязчивой рекламы, нужно учитывать особенности функционирования ботов, отметил эксперт.Впрочем, добавил он, такая тактика иногда приводит к нежелательным последствиям: можно пропустить не только спам, но и важные сообщения.Снизить количество звонков телефонных ботов помогает также аккуратное отношение к контактной информации. В те базы данных, которые используются для рекламных обзвонов и рассылок, номера россиян попадают от слабозащищенных в цифровом плане компаний, полагает Седов.Человек, который указывает свой номер при регистрации на онлайн-ресурсах, принадлежащих поставщикам товаров или услуг, должен быть готов к получению рекламных сообщений, продолжил эксперт."Если вы добровольно где-то оставляете свой номер телефона, это вовсе не означает, что вы добровольно даете согласие на то, чтобы вам досаждали назойливыми телефонными звонками по этому номеру. Но поставщики услуг этим часто пренебрегают и начинают "бомбить" вас рекламными спам-сообщениями и звонками", — объяснил Седов.

https://ria.ru/20220302/moshenniki-1775962830.html

https://ria.ru/20220225/moshenniki-1774935552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

олег седов, общество, технологии, россия