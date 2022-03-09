Зеленский попросил Запад как можно скорее передать самолеты Украине
Президент Украины Зеленский попросил Запад как можно скорее передать самолеты
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский снова раскритиковал Запад за отсутствие решения по введению бесполетной зоны над Украиной и потребовал как можно скорее решить вопрос с предоставлением самолетов.
"Украина с первого дня повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете тоже ответственны за эту катастрофу. Но решения нет", - сказал Зеленский в своем обращении.
"Когда будет решение? Мы еще раз просим, решайте это быстрее, отправьте нам самолеты", - добавил Зеленский.
Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.