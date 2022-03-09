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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777283697.html
Зеленский попросил Запад как можно скорее передать самолеты Украине
Зеленский попросил Запад как можно скорее передать самолеты Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Зеленский попросил Запад как можно скорее передать самолеты Украине
Владимир Зеленский снова раскритиковал Запад за отсутствие решения по введению бесполетной зоны над Украиной и потребовал как можно скорее решить вопрос с... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:12
2022-03-09T14:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский снова раскритиковал Запад за отсутствие решения по введению бесполетной зоны над Украиной и потребовал как можно скорее решить вопрос с предоставлением самолетов."Украина с первого дня повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете тоже ответственны за эту катастрофу. Но решения нет", - сказал Зеленский в своем обращении.Он выразил благодарность Польше за готовность предоставить Украине самолеты, отметив, что для этого нужно решение технических вопросов."Когда будет решение? Мы еще раз просим, решайте это быстрее, отправьте нам самолеты", - добавил Зеленский.Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский
14:12 09.03.2022
 
Зеленский попросил Запад как можно скорее передать самолеты Украине

Президент Украины Зеленский попросил Запад как можно скорее передать самолеты

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский снова раскритиковал Запад за отсутствие решения по введению бесполетной зоны над Украиной и потребовал как можно скорее решить вопрос с предоставлением самолетов.
"Украина с первого дня повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете тоже ответственны за эту катастрофу. Но решения нет", - сказал Зеленский в своем обращении.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 20:01
Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется в кустах"
Он выразил благодарность Польше за готовность предоставить Украине самолеты, отметив, что для этого нужно решение технических вопросов.
"Когда будет решение? Мы еще раз просим, решайте это быстрее, отправьте нам самолеты", - добавил Зеленский.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
13:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле ответили на вопрос о российской позиции по Украине
Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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