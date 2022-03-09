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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777234638.html
В Крыму посоветовали Зеленскому не медлить с российскими предложениями
В Крыму посоветовали Зеленскому не медлить с российскими предложениями - РИА Новости, 09.03.2022
В Крыму посоветовали Зеленскому не медлить с российскими предложениями
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал украинскому президенту не медлить с... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:25
2022-03-09T10:25
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал украинскому президенту не медлить с предложениями России по прекращению конфликта, в том числе связанными с признанием российского Крыма, а также ДНР и ЛНР.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях."У России четкие и понятные предложения. Зеленскому, будь он настоящим президентом, не стоит медлить с их принятием. Ему и его команде советую принять все предложения со стороны Российской Федерации, прекратить терроризировать местное население Украины и немедленно сложить оружие, признать российский статус Крыма и независимость республик Донбасса, заняться восстановлением экономики страны и уничтожением неофашистских настроений, которые они воспитывали на протяжении многих лет", - сказал Гемпель РИА Новости.При этом он считает, что с Зеленским вряд ли возможен диалог и все его слова и обещания не стоят и ломаного гроша."С Зеленским все разговоры и увещевания не приведут к реальному результату. Уверен, что надо продолжать специальную операцию до ее логичного завершения", - подчеркнул Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777218969.html
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, в мире, республика крым, юрий гемпель
10:25 09.03.2022
 
В Крыму посоветовали Зеленскому не медлить с российскими предложениями

Крымский депутат Гемпель посоветовал Зеленскому не медлить с российскими предложениями

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал украинскому президенту не медлить с предложениями России по прекращению конфликта, в том числе связанными с признанием российского Крыма, а также ДНР и ЛНР.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
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"У России четкие и понятные предложения. Зеленскому, будь он настоящим президентом, не стоит медлить с их принятием. Ему и его команде советую принять все предложения со стороны Российской Федерации, прекратить терроризировать местное население Украины и немедленно сложить оружие, признать российский статус Крыма и независимость республик Донбасса, заняться восстановлением экономики страны и уничтожением неофашистских настроений, которые они воспитывали на протяжении многих лет", - сказал Гемпель РИА Новости.
При этом он считает, что с Зеленским вряд ли возможен диалог и все его слова и обещания не стоят и ломаного гроша.
"С Зеленским все разговоры и увещевания не приведут к реальному результату. Уверен, что надо продолжать специальную операцию до ее логичного завершения", - подчеркнул Гемпель.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФООНВ миреРеспублика КрымЮрий Гемпель
 
 
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