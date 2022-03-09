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В Кремле анонсировали скорое принятие мер по поддержке занятости
В Кремле анонсировали скорое принятие мер по поддержке занятости - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле анонсировали скорое принятие мер по поддержке занятости
Российские власти прорабатывают решения в связи с уходом западных компаний с рынка, чтобы не допустить роста безработицы, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:13
2022-03-09T14:13
2022-03-09T14:44
экономика
владимир путин
сша
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
правительство рф
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские власти прорабатывают решения в связи с уходом западных компаний с рынка, чтобы не допустить роста безработицы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Многие компании объявили об уходе с российского рынка или о приостановке работы после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций против секторов российской экономики, банков, предприятий и бизнесменов.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что ушедшие с рынка компании сделали это под огромным политически давлением.По словам Пескова, Запад принял весьма серьезные меры, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что требуется провести анализ и скоординировать работу ведомств, чтобы выработать ответные действия, которые будут соответствовать интересам России.
https://ria.ru/20220227/uslugi-1775430773.html
сша
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, сша, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, правительство рф
14:13 09.03.2022 (обновлено: 14:44 09.03.2022)
В Кремле анонсировали скорое принятие мер по поддержке занятости
Пресс-секретарь Песков: правительство скоро озвучит меры по поддержке занятости