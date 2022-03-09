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В Кремле анонсировали скорое принятие мер по поддержке занятости
В Кремле анонсировали скорое принятие мер по поддержке занятости - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле анонсировали скорое принятие мер по поддержке занятости
Российские власти прорабатывают решения в связи с уходом западных компаний с рынка, чтобы не допустить роста безработицы, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:13
2022-03-09T14:44
экономика
владимир путин
сша
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
правительство рф
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские власти прорабатывают решения в связи с уходом западных компаний с рынка, чтобы не допустить роста безработицы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Многие компании объявили об уходе с российского рынка или о приостановке работы после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций против секторов российской экономики, банков, предприятий и бизнесменов.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что ушедшие с рынка компании сделали это под огромным политически давлением.По словам Пескова, Запад принял весьма серьезные меры, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что требуется провести анализ и скоординировать работу ведомств, чтобы выработать ответные действия, которые будут соответствовать интересам России.
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сша
россия
луганская народная республика
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экономика, владимир путин, сша, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, правительство рф
14:13 09.03.2022 (обновлено: 14:44 09.03.2022)
 
В Кремле анонсировали скорое принятие мер по поддержке занятости

Пресс-секретарь Песков: правительство скоро озвучит меры по поддержке занятости

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские власти прорабатывают решения в связи с уходом западных компаний с рынка, чтобы не допустить роста безработицы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это приоритетный вопрос — безработица и меры антикризисные на рынке труда. Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим от правительства о тех мерах, которые имеется в виду принять", — сказал представитель Кремля.
Многие компании объявили об уходе с российского рынка или о приостановке работы после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций против секторов российской экономики, банков, предприятий и бизнесменов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что ушедшие с рынка компании сделали это под огромным политически давлением.
По словам Пескова, Запад принял весьма серьезные меры, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что требуется провести анализ и скоординировать работу ведомств, чтобы выработать ответные действия, которые будут соответствовать интересам России.
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ЭкономикаВладимир ПутинСШАРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковПравительство РФ
 
 
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