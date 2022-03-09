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В Кремле анонсировали скорое принятие мер по поддержке занятости

В Кремле анонсировали скорое принятие мер по поддержке занятости - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле анонсировали скорое принятие мер по поддержке занятости

Российские власти прорабатывают решения в связи с уходом западных компаний с рынка, чтобы не допустить роста безработицы, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:13

2022-03-09T14:13

2022-03-09T14:44

экономика

владимир путин

сша

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

дмитрий песков

правительство рф

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российские власти прорабатывают решения в связи с уходом западных компаний с рынка, чтобы не допустить роста безработицы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Многие компании объявили об уходе с российского рынка или о приостановке работы после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций против секторов российской экономики, банков, предприятий и бизнесменов.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что ушедшие с рынка компании сделали это под огромным политически давлением.По словам Пескова, Запад принял весьма серьезные меры, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что требуется провести анализ и скоординировать работу ведомств, чтобы выработать ответные действия, которые будут соответствовать интересам России.

https://ria.ru/20220227/uslugi-1775430773.html

сша

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, сша, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, правительство рф