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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220309/zanderling-1777247769.html
Дирижер Томас Зандерлинг покинул Новосибирскую филармонию
Дирижер Томас Зандерлинг покинул Новосибирскую филармонию - РИА Новости, 09.03.2022
Дирижер Томас Зандерлинг покинул Новосибирскую филармонию
Немецкий и российский дирижер Томас Зандерлинг покинул пост главного дирижера и художественного руководителя Новосибирского академического симфонического... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:21
2022-03-09T13:21
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НОВОСИБИРСК, 9 мар – РИА Новости. Немецкий и российский дирижер Томас Зандерлинг покинул пост главного дирижера и художественного руководителя Новосибирского академического симфонического оркестра, сообщила РИА Новости представитель Новосибирской государственной филармонии.Ранее сайт Slipped disc сообщил, что Зандерлинг покидает пост из-за событий на Украине.Томас Зандерлинг – немецкий и российский дирижер. Зандерлинг родился в Новосибирске, вырос в Ленинграде, где его отец Курт Зандерлинг был дирижером Ленинградского филармонического оркестра. После окончания Специальной музыкальной школы при Ленинградской консерватории он начал учиться дирижированию в музыкальной академии в Восточном Берлине.Выиграл множество премий и конкурсов и стал знаменит исполнением немецкого, русского и французского репертуара.В 2002 Зандерлинг стал приглашенным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра, в 2007 — главным приглашенным дирижером, а в августе 2017 — главным дирижером и художественным руководителем Новосибирского академического симфонического оркестра.
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новости культуры, новосибирск, музыка
13:21 09.03.2022
 
Дирижер Томас Зандерлинг покинул Новосибирскую филармонию

Дирижер Томас Зандерлинг ушел с поста худрука Новосибирского симфонического оркестра

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДирижер Томас Зандерлинг
Дирижер Томас Зандерлинг - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 мар – РИА Новости. Немецкий и российский дирижер Томас Зандерлинг покинул пост главного дирижера и художественного руководителя Новосибирского академического симфонического оркестра, сообщила РИА Новости представитель Новосибирской государственной филармонии.

"Да, маэстро принял такое решение (об увольнении – Прим. ред.)", - сказала собеседница агентства, не пояснив его причин.

Ранее сайт Slipped disc сообщил, что Зандерлинг покидает пост из-за событий на Украине.
Томас Зандерлинг – немецкий и российский дирижер. Зандерлинг родился в Новосибирске, вырос в Ленинграде, где его отец Курт Зандерлинг был дирижером Ленинградского филармонического оркестра. После окончания Специальной музыкальной школы при Ленинградской консерватории он начал учиться дирижированию в музыкальной академии в Восточном Берлине.
Выиграл множество премий и конкурсов и стал знаменит исполнением немецкого, русского и французского репертуара.
В 2002 Зандерлинг стал приглашенным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра, в 2007 — главным приглашенным дирижером, а в августе 2017 — главным дирижером и художественным руководителем Новосибирского академического симфонического оркестра.
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