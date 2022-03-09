https://ria.ru/20220309/zanderling-1777247769.html

Дирижер Томас Зандерлинг покинул Новосибирскую филармонию

Дирижер Томас Зандерлинг покинул Новосибирскую филармонию - РИА Новости, 09.03.2022

Дирижер Томас Зандерлинг покинул Новосибирскую филармонию

Немецкий и российский дирижер Томас Зандерлинг покинул пост главного дирижера и художественного руководителя Новосибирского академического симфонического... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:21

2022-03-09T13:21

2022-03-09T13:21

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НОВОСИБИРСК, 9 мар – РИА Новости. Немецкий и российский дирижер Томас Зандерлинг покинул пост главного дирижера и художественного руководителя Новосибирского академического симфонического оркестра, сообщила РИА Новости представитель Новосибирской государственной филармонии.Ранее сайт Slipped disc сообщил, что Зандерлинг покидает пост из-за событий на Украине.Томас Зандерлинг – немецкий и российский дирижер. Зандерлинг родился в Новосибирске, вырос в Ленинграде, где его отец Курт Зандерлинг был дирижером Ленинградского филармонического оркестра. После окончания Специальной музыкальной школы при Ленинградской консерватории он начал учиться дирижированию в музыкальной академии в Восточном Берлине.Выиграл множество премий и конкурсов и стал знаменит исполнением немецкого, русского и французского репертуара.В 2002 Зандерлинг стал приглашенным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра, в 2007 — главным приглашенным дирижером, а в августе 2017 — главным дирижером и художественным руководителем Новосибирского академического симфонического оркестра.

https://ria.ru/20220309/netrebko-1777239869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, новосибирск, музыка