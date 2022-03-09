https://ria.ru/20220309/yarmarka-1777326517.html

В Липецкой области заработают ежедневные продовольственные ярмарки

В Липецкой области заработают ежедневные продовольственные ярмарки - РИА Новости, 09.03.2022

В Липецкой области заработают ежедневные продовольственные ярмарки

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился организовать для жителей региона регулярные продовольственные ярмарки с участием местных... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:09

2022-03-09T17:09

2022-03-09T17:09

липецкая область

экономика

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился организовать для жителей региона регулярные продовольственные ярмарки с участием местных производителей, они начнут работать с 11 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.По словам Артамонова, в регионе вырос спрос на отдельные виды продуктов, например, сахар и соль. В связи с этим глава региона поручил региональному управлению потребительского рынка и ценовой политики разработать график регулярных продовольственных ярмарок, где в достатке будут представлены все необходимые продукты от местных производителей.Губернатор уточнил, что в муниципалитетах ярмарки будут проходить раз в неделю по выходным. В областном центре - как в будни, так и в выходные на нескольких площадках. Стоимость товаров будет представлена без розничной наценки.

https://ria.ru/20220303/shtab-1776277401.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, липецкая область, игорь артамонов