В Липецкой области заработают ежедневные продовольственные ярмарки
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиПокупатели на продовольственной ярмарке в Липецкой области
Покупатели на продовольственной ярмарке в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился организовать для жителей региона регулярные продовольственные ярмарки с участием местных производителей, они начнут работать с 11 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
По словам Артамонова, в регионе вырос спрос на отдельные виды продуктов, например, сахар и соль. В связи с этим глава региона поручил региональному управлению потребительского рынка и ценовой политики разработать график регулярных продовольственных ярмарок, где в достатке будут представлены все необходимые продукты от местных производителей.
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиПокупатели на продовольственной ярмарке в Липецкой области
Покупатели на продовольственной ярмарке в Липецкой области
"Поводов для беспокойства и ажиотажа нет, запасы социально значимых товаров в регионе достаточны. А чтобы у людей была возможность купить их ещё и по выгодным ценам, будем чаще проводить ярмарки, которые у нашего населения весьма востребованы", – сказал Артамонов.
Губернатор уточнил, что в муниципалитетах ярмарки будут проходить раз в неделю по выходным. В областном центре - как в будни, так и в выходные на нескольких площадках. Стоимость товаров будет представлена без розничной наценки.