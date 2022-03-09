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Липецкая область
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В Липецкой области заработают ежедневные продовольственные ярмарки
В Липецкой области заработают ежедневные продовольственные ярмарки - РИА Новости, 09.03.2022
В Липецкой области заработают ежедневные продовольственные ярмарки
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился организовать для жителей региона регулярные продовольственные ярмарки с участием местных... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:09
2022-03-09T17:09
липецкая область
экономика
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился организовать для жителей региона регулярные продовольственные ярмарки с участием местных производителей, они начнут работать с 11 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.По словам Артамонова, в регионе вырос спрос на отдельные виды продуктов, например, сахар и соль. В связи с этим глава региона поручил региональному управлению потребительского рынка и ценовой политики разработать график регулярных продовольственных ярмарок, где в достатке будут представлены все необходимые продукты от местных производителей.Губернатор уточнил, что в муниципалитетах ярмарки будут проходить раз в неделю по выходным. В областном центре - как в будни, так и в выходные на нескольких площадках. Стоимость товаров будет представлена без розничной наценки.
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экономика, липецкая область, игорь артамонов
17:09 09.03.2022
 

В Липецкой области заработают ежедневные продовольственные ярмарки

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиПокупатели на продовольственной ярмарке в Липецкой области
Покупатели на продовольственной ярмарке в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Покупатели на продовольственной ярмарке в Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился организовать для жителей региона регулярные продовольственные ярмарки с участием местных производителей, они начнут работать с 11 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области.
По словам Артамонова, в регионе вырос спрос на отдельные виды продуктов, например, сахар и соль. В связи с этим глава региона поручил региональному управлению потребительского рынка и ценовой политики разработать график регулярных продовольственных ярмарок, где в достатке будут представлены все необходимые продукты от местных производителей.
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиПокупатели на продовольственной ярмарке в Липецкой области
Покупатели на продовольственной ярмарке в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Покупатели на продовольственной ярмарке в Липецкой области
"Поводов для беспокойства и ажиотажа нет, запасы социально значимых товаров в регионе достаточны. А чтобы у людей была возможность купить их ещё и по выгодным ценам, будем чаще проводить ярмарки, которые у нашего населения весьма востребованы", – сказал Артамонов.
Губернатор уточнил, что в муниципалитетах ярмарки будут проходить раз в неделю по выходным. В областном центре - как в будни, так и в выходные на нескольких площадках. Стоимость товаров будет представлена без розничной наценки.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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