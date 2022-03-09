Япония направила бронежилеты и другое снаряжение на Украину через Польшу
NHK: Япония направила бронежилеты, шлемы и другое снаряжение на Украину через Польшу
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 9 мар — РИА Новости. Япония в ночь на среду направила в помощь Украине бронежилеты, шлемы, палатки и другое снаряжение, сообщил телеканал NHK.
Бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы сил самообороны были загружены на транспортный самолет-заправщик Boeing KC-767, который должен будет доставить их в один из аэропортов Польши.
Совет национальной безопасности Японии в пятницу принял решение о направлении на Украину помощи в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток, камер, средств гигиены, сухих пайков, генераторов сил самообороны. Отмечалось, что поставка пройдет на основании закона о силах самообороны и в рамках трех принципов передачи оборонного снаряжения.
В среду агентство Киодо сообщило, что в конце февраля Украина направила министру обороны Японии письмо, в котором просила у Японии поставить противотанковые снаряды, ракеты "земля-воздух" и другие боеприпасы
Однако передача другим странам оборонной помощи регламентируется законом о силах самообороны и тремя принципами передачи оборонного снаряжения, которые запрещают предоставление другим странам летального оружия. В связи с этим Япония не смогла пойти навстречу этой просьбе, но согласилась передать Украине оборонное снаряжение нелетального характера.