https://ria.ru/20220309/yaponiya-1777215339.html

Япония направила бронежилеты и другое снаряжение на Украину через Польшу

Япония направила бронежилеты и другое снаряжение на Украину через Польшу - РИА Новости, 09.03.2022

Япония направила бронежилеты и другое снаряжение на Украину через Польшу

Япония в ночь на среду направила в помощь Украине бронежилеты, шлемы, палатки и другое снаряжение, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:17

2022-03-09T07:17

2022-03-09T07:17

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ТОКИО, 9 мар — РИА Новости. Япония в ночь на среду направила в помощь Украине бронежилеты, шлемы, палатки и другое снаряжение, сообщил телеканал NHK.Бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы сил самообороны были загружены на транспортный самолет-заправщик Boeing KC-767, который должен будет доставить их в один из аэропортов Польши.Совет национальной безопасности Японии в пятницу принял решение о направлении на Украину помощи в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток, камер, средств гигиены, сухих пайков, генераторов сил самообороны. Отмечалось, что поставка пройдет на основании закона о силах самообороны и в рамках трех принципов передачи оборонного снаряжения.В среду агентство Киодо сообщило, что в конце февраля Украина направила министру обороны Японии письмо, в котором просила у Японии поставить противотанковые снаряды, ракеты "земля-воздух" и другие боеприпасыОднако передача другим странам оборонной помощи регламентируется законом о силах самообороны и тремя принципами передачи оборонного снаряжения, которые запрещают предоставление другим странам летального оружия. В связи с этим Япония не смогла пойти навстречу этой просьбе, но согласилась передать Украине оборонное снаряжение нелетального характера.

https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777104573.html

https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777105598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, япония, польша, украина